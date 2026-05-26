Noi tensiuni în Golful Persic: SUA lovesc ținte iraniene, negocierile bat pasul pe loc

Armata SUA a anunțat că a efectuat lovituri în sudul Iranului asupra unor ținte considerate amenințări directe, inclusiv ambarcațiuni care încercau să amplaseze mine și baze de lansare a rachetelor. Washingtonul descrie operațiunea drept una „defensivă”, în timp ce negocierile cu Teheranul par departe de un deznodământ rapid.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat marți că negocierea unui acord cu Iranul ar putea „dura câteva zile”, spulberând speranțele privind o încheiere iminentă a conflictului, la scurt timp după ce forțele americane au efectuat „lovituri defensive” în sudul Iranului, conform Reuters.

Rubio a afirmat că Strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână deschisă „într-un fel sau altul”.

„Strâmtoarea trebuie să fie deschisă, va fi deschisă într-un fel sau altul, așa că trebuie să fie deschisă”, a declarat Rubio reporterilor aflați în avionul său, în Jaipur, India.

Atacurile SUA au avut loc în timp ce principalul negociator al Iranului și ministrul său de externe se aflau la Doha pentru discuții cu prim-ministrul Qatarului privind un potențial acord cu SUA pentru a pune capăt războiului care durează de trei luni, a declarat un oficial informat cu privire la vizită.

Reacția Comandamentului Central al SUA și evoluția discuțiilor de pace

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a afirmat, într-un comunicat de presă, că atacurile au fost concepute „pentru a ne proteja trupele de amenințările reprezentate de forțele iraniene”.

„Comandamentul Central al SUA continuă să apere forțele noastre, dând dovadă de reținere în timpul armistițiului aflat în derulare”, a declarat căpitanul de marină Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central.

Căpitanul Tim Hawkins a precizat că printre ținte s-au numărat „baze de lansare a rachetelor și ambarcațiuni iraniene care încercau să amplaseze mine”.

„Forțele americane au efectuat astăzi lovituri de autoapărare în sudul Iranului pentru a ne proteja trupele de amenințările reprezentate de forțele iraniene”, a adăugat Hawkins, în comunicatul transmis CNN, când a fost întrebat despre exploziile semnalate anterior în jurul Strâmtorii Ormuz.

Această evoluție a evenimentelor vine după ce atât Washingtonul, cât și Teheranul au indicat că negocierile de pace au înregistrat progrese, deși încă nu s-a confirmat încheierea unui acord.

Președintele american Donald Trump a anunțat în weekend că se discută „detaliile finale” ale înțelegerii, în timp ce un purtător de cuvânt iranian a afirmat luni că cele două părți au „ajuns la un cadru general”, dar nu au finalizat încă un acord.