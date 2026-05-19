Ana-Maria Păcuraru: Statele Unite vor găzdui Reuniunea Miniștrilor de Externe ai G20 la Atlanta, Georgia

19 mai 2026, 09:14
Ana-Maria Păcuraru

Secretarul de Stat Marco Rubio va găzdui Reuniunea Miniștrilor de Externe ai G20 la Atlanta, Georgia, în perioada 30-31 octombrie 2026.

Reuniunea va aduce împreună miniștrii de externe ai celor mai importante economii ale lumii pentru a avansa misiunea fundamentală a G20 de promovare a stabilității și prosperității globale. Discuțiile se vor concentra pe consolidarea cooperării internaționale, abordarea provocărilor economice globale și sprijinirea piețelor deschise și a lanțurilor de aprovizionare reziliente.

 Atlanta, ca centru al diplomației, afacerilor și conectivității globale, oferă un cadru ideal pentru aceste discuții de importanță crucială.

Președintele Donald J. Trump va găzdui Summitul Liderilor, evenimentul de încheiere, în perioada 14-15 decembrie, la Trump National Doral din Miami, Florida, pe măsură ce Statele Unite marchează cea de-a 250-a aniversare a înființării lor.

