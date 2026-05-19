Republica Moldova oferă prime de până la 15.000 de euro profesorilor care merg să predea în Găgăuzia

Ministerul Educației din Republica Moldova anunță stimulente financiare de până la 15.000 de euro pentru profesorii vorbitori de limba română care acceptă să se transfere în școlile și grădinițele din Găgăuzia.

Autoritățile de la Chișinău spun că măsura are scopul de a extinde oferta educațională în limba română și de a reduce lipsa de cadre didactice din regiunea autonomă.

Profesorii vor trebui să predea între trei și cinci ani

Ministrul Educației, Dan Perciun, a declarat că profesorii care vor beneficia de aceste prime vor trebui să predea în școlile și grădinițele din Găgăuzia pentru o perioadă de minimum trei până la cinci ani.

„Trebuie să rezolvăm problema cazării. Din raioanele adiacente Găgăuziei pot face naveta, eventual. Nu ne gândim la un număr foarte mare, vorbim de 30-50 de oameni. Ar fi mai mult decât suficient pentru început. Ar trebui anul acesta să creăm stimulentele și să punem în aplicare proiectul”, a declarat Dan Perciun pentru Agerpres. Potrivit ministrului moldovean al Educației, profesorii care vor fi transferați trebuie să fie absolvenți ai unor programe de studii în limba română.

„Trebuie să aibă studii finalizate în limba română, dar, dincolo de asta, în mod normal, ne-am dori inclusiv vorbitori nativi de limba română”, a adăugat oficialul.

Autoritățile speră să reducă deficitul de cadre didactice

Dan Perciun consideră că măsura va avea efecte pozitive atât asupra calității predării, cât și asupra deficitului de profesori din regiune. Autoritățile de la Chișinău spun că proiectul ar putea contribui la dezvoltarea educației în limba română în Găgăuzia și la acoperirea posturilor vacante din școli și grădinițe.