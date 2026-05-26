Becuri care pâlpâie, electrocasnice care se defectează. Un sibian a forțat ANRE să sancționeze distribuitorul de energie și a schimbat regula jocului

Un caz judecat la Tribunalul Sibiu a readus în prim-plan o problemă ignorată ani la rând de consumatorii de energie electrică din România: calitatea reală a curentului din priză.

Instanța a respins definitiv apelul formulat de Distributie Energie Electrică România (DEER), menținând sancțiunea aplicată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru nerespectarea parametrilor tehnici ai tensiunii electrice.

Hotărârea vizează un consumator din localitatea Șelimbăr, județul Sibiu, care a reclamat în mod repetat că tensiunea electrică din locuința sa este sub standardele asumate prin contract, scrie Turnul Sfatului . Cazul, pornit aparent de la o problemă banală, becuri care pâlpâie și electrocasnice care se defectează, s-a transformat într-un dosar cu implicații majore pentru întregul sistem de distribuție a energiei.

Cum a început totul: sesizarea unui consumator din Șelimbăr

Totul a pornit de la o sesizare depusă de un bărbat din Șelimbăr, care a reclamat că tensiunea din rețeaua electrică este prea scăzută și afectează aparatele din locuință.

În urma verificărilor efectuate de ANRE, s-a constatat că nivelul de calitate al tensiunii a respectat standardele impuse doar în proporție de 85,6%, sub pragul minim de 95% prevăzut de reglementările în vigoare.

Aceste rezultate au stat la baza sancționării operatorului de distribuție DEER, care a primit o amendă de 10.000 de lei, cuantum minim prevăzut de lege.

În paralel, consumatorul a primit și despăgubiri, fără ca în dosar să fie precizat exact cuantumul acestora.

DEER a contestat sancțiunea, dar instanța a menținut amenda

Operatorul de distribuție a încercat să anuleze amenda în instanță, invocând mai multe argumente, de la erori procedurale până la investiții aflate în derulare în zona Șelimbăr.

Compania a susținut că procedura de control ar fi fost viciată, întrucât ANRE ar fi utilizat o formă de „supraveghere” în locul unei verificări directe, ceea ce ar fi încălcat principiul egalității armelor și dreptul la apărare.

„Apelanta susține, în esență, că ANRE ar fi trebuit să efectueze o acțiune de control de tip „verificare”, iar nu una de tip „supraveghere”, întrucât procedura a fost declanșată ca urmare a unei sesizări formulate de către un utilizator, apreciind că prin alegerea procedurii de supraveghere s-ar fi încălcat principiul egalității armelor, principiul loialității administrării probatoriului și dreptul la apărare”, au arătat avocații DEER.

Totodată, compania a invocat și o eroare materială în procesul-verbal de constatare, unde ar fi fost menționat greșit un articol de lege privind sancțiunea aplicată.

Un alt argument a fost acela că operatorul desfășura deja lucrări de modernizare a rețelei din zonă și că fusese acordată o formă de compensație consumatorului, ceea ce, în opinia companiei, ar fi făcut sancțiunea contravențională disproporționată.

Judecătorii: problemele tehnice nu pot fi ignorate

Tribunalul Sibiu a respins însă toate aceste argumente.

Magistrații au arătat că eventualele erori materiale din procesul-verbal nu afectează valabilitatea actului administrativ, atâta timp cât nu există o încălcare reală a dreptului la apărare.

Instanța a reținut că operatorul a înțeles perfect natura acuzațiilor, iar datele tehnice care au stat la baza sancțiunii au provenit chiar din măsurătorile și rapoartele transmise de companie.

Judecătorii au mai subliniat că DEER nu a contestat în mod real exactitatea valorilor tehnice constatate.

În ceea ce privește forma de control, instanța a stabilit că ANRE a acționat legal și că autoritatea are libertatea de a-și organiza activitatea de supraveghere pe baza datelor de monitorizare existente.

Compensațiile nu scutesc de amendă

Un element important al deciziei este separarea clară dintre despăgubirile acordate consumatorilor și sancțiunile contravenționale.

Tribunalul a explicat că plățile făcute către utilizatori reprezintă doar o formă de reparație civilă, care nu înlocuiește și nu elimină răspunderea operatorului în fața statului.

În logica instanței, dacă simpla compensare financiară ar fi suficientă pentru evitarea amenzilor, obligația de a respecta standardele de calitate ar deveni opțională.

Referitor la investițiile invocate de companie, judecătorii au arătat că acestea nu pot constitui un motiv de exonerare de răspundere. Operatorul are obligația de a anticipa dezvoltarea zonelor rezidențiale și de a adapta infrastructura înainte ca parametrii de calitate să fie încălcați.

Consumatorul final nu poate fi cel care suportă disfuncționalitățile temporare ale rețelei, indiferent de planurile de modernizare ale operatorului.

Amenda este proporțională, spun magistrații

Tribunalul a decis că sancțiunea de 10.000 de lei este proporțională cu gravitatea faptei, fiind stabilită chiar la nivelul minim prevăzut de lege.

Instanța a refuzat înlocuirea amenzii cu un avertisment, argumentând că nerespectarea parametrilor de tensiune poate avea consecințe directe asupra echipamentelor electrocasnice și asupra siguranței consumatorilor.