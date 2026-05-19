Crește indemnizația de însoțitor pentru persoanele cu handicap, de la 1 iulie. Câți bani în plus se dau

Persoanele cu handicap grav care primesc indemnizație lunară de însoțitor, precum și pensionarii de invaliditate de gradul I, vor primi sume mai mari de la 1 iulie. Majorarea se aplică automat, iar beneficiarii nu trebuie să depună nicio solicitare.

Persoanele cu handicap grav care primesc indemnizație lunară de însoțitor în locul unui asistent personal vor încasa de la 1 iulie cu 125 de lei mai mult decât în prezent, ajungând astfel la o indemnizație de 2.699 de lei net pe lună.

Pensionarii de invaliditate gradul I vor primi și ei 138 de lei în plus la indemnizație, ajungând astfel la o sumă de 2.163 de lei.

Majorarea se aplică automat, ca efect al majorării salariului minim brut pe economie de la 4.050 la 4.325 de lei, deci beneficiarii nu trebuie să facă niciun demers suplimentar.

La nivel național, circa 200.000 de persoane cu handicap grav care au ales indemnizația în defavoarea asistentului personal este singurul moment al anului 2026 în care suma încasată lunar urcă efectiv.