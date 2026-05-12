Demonstrație de forță la Kremlin. Rusia a testat rachetele balistice intercontinentale Sarmat | VIDEO

Sursă: Realitatea.net

Rusia forțează limitele securității globale: Moscova a anunțat marți testarea cu succes a rachetei balistice intercontinentale Sarmat, chiar în momentul expirării tratatului de dezarmare nucleară New START. Noua armă strategică, capabilă să lovească ținte la distanțe uriașe, urmează să fie pusă în serviciu de luptă până la finalul acestui an, marcând o nouă etapă a tensiunilor dintre Kremlin și Statele Unite.

Superioritate strategică și vid legislativ: Rusia accelerează desfășurarea sistemului Sarmat după expirarea New START

Într-o declarație menită să sublinieze noile ambiții militare ale Kremlinului, Vladimir Putin a detaliat performanțele tehnice ale sistemului Sarmat, prezentându-l drept o armă fără echivalent în arsenalele occidentale. Conform liderului de la Moscova, noua rachetă nu se limitează la traiectoriile balistice clasice, având capacitatea de a opera pe o traiectorie suborbitală. Această inovație, susține președinția rusă, permite o rază de acțiune colosală, de peste 35.000 de kilometri, dublând precizia de lovire în comparație cu generațiile anterioare.

Din punct de vedere al forței de distrugere, Kremlinul revendică o superioritate tehnologică zdrobitoare. Randamentul încărcăturii utile a sistemului Sarmat ar fi de peste patru ori mai mare decât cel al oricărui sistem similar deținut de statele NATO. Deși implementarea fusese programată inițial pentru anul 2022, în contextul declanșării conflictului din Ucraina, calendarul a fost decalat, racheta urmând să devină pilonul central al descurajării nucleare ruse până la sfârșitul acestui an.

Sfârșitul controlului nuclear: Lumea după tratatul New START

Anunțul desfășurării Sarmat capătă o greutate simbolică și strategică deosebită, venind la scurt timp după ce tratatul New START și-a încetat valabilitatea. Semnat în 2010, acest acord reprezenta ultimul pilon de control al armamentului atomic între cele mai mari puteri nucleare ale lumii, plafonând numărul de lansatoare și de focoase strategice desfășurate de Washington și Moscova.

Expirarea acestui tratat lasă în urmă un vid de supraveghere reciprocă, alimentând temerile privind o nouă cursă a înarmărilor fără restricții. Poziția oficială a Moscovei, transmisă prin vocea ministrului de Externe, Serghei Lavrov, rămâne una de așteptare condiționată. Rusia afirmă că va continua să respecte plafoanele de arsenal stabilite anterior, însă condiționează strict această conduită de reciprocitatea Statelor Unite.

Implicații tehnice și strategice ale razei de acțiune „nelimitate”

Capacitatea suborbitală a rachetei Sarmat și raza sa de acțiune de 35.000 de kilometri (o cifră care depășește cu mult necesarul pentru a lovi orice punct de pe glob pe calea cea mai scurtă) sugerează o strategie de eludare a sistemelor de apărare antirachetă.

Ocolirea apărării: O astfel de rază de acțiune permite rachetei să atace teritoriul inamic prin zone nesupravegheate, cum ar fi pe deasupra Polului Sud, evitând senzorii și interceptorii americani concentrați în emisfera nordică.

Capacitate MIRV: Deplasarea pe traiectorie suborbitală, combinată cu o încărcătură utilă masivă, permite transportul mai multor focoase independente (MIRV) și a unor vehicule de glisare hipersonice, făcând interceptarea aproape imposibilă pentru tehnologia actuală.

Această etapă a înarmării ruse confirmă faptul că, în absența unui nou cadru legal de control, securitatea globală va depinde în perioada următoare de un echilibru fragil bazat pe forță și pe capacitatea de lovitură de răspuns.