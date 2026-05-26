Fost deputat POT, condamnat definitiv pentru că a condus sub influența alcoolului. Va face muncă în folosul comunității

Andrei Csillag, fost membru al Partidul Oamenilor Tineri, a fost condamnat definitiv la opt luni de închisoare cu suspendare după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului. Decizia a fost luată de Înalta Curte de Casație și Justiție și a fost comunicată conducerii Camerei Deputaților în ședința Biroului Permanent de marți.

Parlamentarul, care între timp s-a desprins de POT și a participat la formarea partidului UNIT, va fi supravegheat timp de doi ani și va trebui să respecte mai multe obligații impuse de instanță.

Program de supraveghere și muncă în folosul comunității

Pe lângă pedeapsa cu suspendare, instanța a decis ca deputatul să urmeze un program de reintegrare socială și să efectueze 60 de zile de muncă în folosul comunității. De asemenea, Andrei Csillag nu va mai avea dreptul să conducă autoturisme timp de un an. Hotărârea este definitivă. Înainte ca sentința să rămână definitivă, deputatul a publicat un mesaj pe Facebook în care a explicat circumstanțele în care a fost prins la volan.

„În seara de 13 iulie am consumat alcool, iar ulterior am ales în mod corect să nu conduc, folosind un serviciu de transport. A doua zi, în 14 iulie, după o perioadă de odihnă care s-a dovedit a fi insuficientă, am fost oprit în trafic și testat, rezultatul indicând o valoare de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat”, a transmis parlamentarul.

Acesta a subliniat că limita peste care se deschide dosar penal în România este de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„Aceste valori arată clar realitatea situației și contrazic zvonurile răutăcioase, probabil folosite ca armă politică, potrivit cărora m-aș fi urcat la volan rupt de beat”, a mai afirmat Andrei Csillag într-o postare publicată pe 23 aprilie.