Sfârșit cumplit pentru un român de 32 de ani. Și-a pierdut viața pe celebra șosea supranumită „Drumul Diavolului”

Sursă: Realitatea.net

Un român stabilit în Italia a murit într-un grav accident de motocicletă produs pe una dintre cele mai periculoase șosele din peninsulă. Tânărul, în vârstă de 32 de ani, și-a pierdut viața după ce a pierdut controlul vehiculului și s-a izbit violent de un zid aflat pe marginea drumului.

Accident fatal pe o șosea cunoscută pentru numeroase tragedii

Evenimentul rutier s-a produs în apropierea localității Campoli Appennino, pe Drumul Regional 666, o arteră rutieră care și-a câștigat în timp reputația de traseu extrem de periculos din cauza numărului ridicat de accidente înregistrate.

Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, românul circula cu motocicleta atunci când, din motive care urmează să fie stabilite de anchetatori, a pierdut controlul direcției și a intrat în plin într-un zid de pe marginea șoselei.

Impactul a fost devastator, iar tânărul nu a avut nicio șansă de supraviețuire.

Medicii nu au mai putut face nimic

Mai multe echipaje de intervenție au fost trimise de urgență la locul accidentului imediat după apelul la numărul de urgență.

Salvatorii au încercat să îi acorde primul ajutor și au efectuat manevre de resuscitare, însă leziunile suferite de motociclist au fost incompatibile cu viața. În cele din urmă, medicii au fost nevoiți să declare decesul la fața locului.

Ștefan era pasionat de motociclete

Cei care l-au cunoscut spun că Ștefan era un adevărat iubitor al motocicletelor și petrecea mult timp pe două roți, participând frecvent la întâlniri și evenimente dedicate motocicliștilor.

Deși plecase din România și își construise o viață în Italia, tânărul păstrase legătura cu numeroși prieteni și membri ai comunității moto, care au primit vestea cu profundă tristețe.

Mesaje emoționante după moartea românului

Dispariția prematură a lui Ștefan a provocat un val de reacții pe rețelele de socializare. Prieteni, cunoscuți și membri ai comunității de motocicliști au transmis numeroase mesaje de condoleanțe și au împărtășit amintiri despre tânărul care și-a pierdut viața mult prea devreme.

Mulți dintre cei care l-au cunoscut și-au exprimat șocul și durerea, mărturisind că au sperat până în ultimul moment că informația privind accidentul nu este adevărată.

Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate condițiile în care s-a produs tragedia. Oamenii legii urmează să analizeze toate elementele care au contribuit la accidentul mortal și să stabilească dacă au existat factori externi implicați.