Accident grav în Suceava! Trei victime după ce un șofer a intrat pe contrasens

Un accident rutier soldat cu trei răniți a avut loc în noaptea de luni spre marți, în localitatea Bădeuți, județul Suceava. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, impactul s-a produs după ce un șofer a pătruns cu autoturismul pe sensul opus de mers, provocând o coliziune cu o mașină care circula regulamentar.

Cum s-a produs accidentul

Evenimentul rutier a avut loc în jurul orei 22:00, pe Drumul Național 2H, pe raza satului Bădeuți.

Conform primelor cercetări efectuate de polițiști, un bărbat în vârstă de 39 de ani, din comuna Dumbrăveni, conducea un autoturism Audi din direcția municipiului Rădăuți către orașul Milișăuți. La un moment dat, acesta a ajuns pe banda destinată circulației din sens opus.

În acel moment, mașina sa a intrat în coliziune cu un autoturism Volkswagen care se deplasa regulamentar dinspre Milișăuți către Rădăuți. La volanul celui de-al doilea autoturism se afla un bărbat de 39 de ani din orașul Cajvana.

Trei persoane au fost transportate la spital

În urma impactului, echipajele medicale au intervenit rapid la locul accidentului pentru acordarea primului ajutor victimelor.

Șoferul autoturismului Volkswagen și cei doi pasageri aflați în mașină au suferit răni și au fost transportați la Spitalul Municipal Rădăuți pentru investigații și tratament medical. Toate cele trei persoane sunt din orașul Cajvana.

Medicii au evaluat starea victimelor imediat după sosirea acestora la unitatea medicală.

Șoferul care a provocat accidentul a refuzat îngrijirile medicale

Conducătorul autoturismului Audi nu a solicitat asistență medicală după producerea accidentului. Acesta a refuzat atât acordarea îngrijirilor la fața locului, cât și transportul la spital pentru investigații suplimentare.

Cu toate acestea, polițiștii au continuat verificările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii evenimentului rutier.