Accident spectaculos în Botoșani! Un primar a intrat cu tractorul pe trotuar, a lovit un tânăr și s-a oprit într-o casă

Un incident neobișnuit a avut loc în județul Botoșani, unde primarul unei comune a provocat un accident care s-a soldat cu rănirea unui pieton și distrugerea unei proprietăți. Edilul a pierdut controlul tractorului pe care îl conducea, iar vehiculul a ajuns pe trotuar înainte de a se izbi violent de gardul și peretele unei locuințe.

Primarul din Leorda, implicat într-un accident cu tractorul

Evenimentul s-a produs în comuna Leorda, iar la volanul utilajului agricol se afla chiar primarul localității. Potrivit informațiilor preliminare, edilul circula cu tractorul când, din motive care urmează să fie stabilite de anchetatori, a pierdut controlul direcției.

Vehiculul a părăsit partea carosabilă și a ajuns pe trotuar, unde a surprins un tânăr în vârstă de 23 de ani. Impactul nu s-a oprit însă aici.

Tractorul a distrus gardul unei case și s-a izbit de clădire

După ce a lovit pietonul, tractorul și-a continuat deplasarea necontrolată și a intrat într-o proprietate aflată la marginea drumului. Gardul locuinței a fost pus la pământ, iar utilajul s-a oprit abia după ce a lovit peretele casei.

Imaginile de la fața locului arată pagube semnificative atât la gard, cât și în zona fațadei imobilului. Locuitorii din zonă au fost șocați de amploarea incidentului și de faptul că un vehicul agricol a ajuns să provoace asemenea distrugeri într-o zonă circulată.

Pietonul rănit a avut nevoie de îngrijiri medicale

Tânărul de 23 de ani lovit pe trotuar a fost preluat de echipajele medicale și transportat pentru investigații și tratament. Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre gravitatea leziunilor suferite de victimă.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs accidentul și dacă au existat factori care au contribuit la pierderea controlului asupra utilajului.

Testul alcoolscopic, rezultat negativ

Oamenii legii au efectuat verificările de rutină după producerea accidentului , inclusiv testarea conducătorului auto pentru consum de alcool.

Rezultatul a arătat că primarul comunei Leorda nu consumase băuturi alcoolice înainte de a urca la volanul tractorului. Cu toate acestea, ancheta continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor care au dus la producerea evenimentului rutier.

Poliția urmează să stabilească dacă a fost vorba despre o eroare de conducere, o problemă tehnică a utilajului sau alți factori care au favorizat accidentul.