Atac rusesc masiv asupra unor situri din complexul militar-industrial ucrainean. Cel puțin 11 morți și 100 de răniți

Rusia a efectuat, în noaptea de luni spre marți, un atac masiv împotriva unor situri din complexul militar-industrial din Ucraina, folosind arme de înaltă precizie, inclusiv rachete hipersonice, relatează AFP și Reuters.

Atacul cu drone și rachete, efectuat ”ca răspuns la actele teroriste ale regimului de la Kiev”, a vizat ținte din capitala Ucrainei, Zaporojie (sud), Harkov (est) și Dnipropetrovsk (centru-est), a menționat Ministerul rus al Apărării într-un comunicat marți.

De asemenea, acesta a vizat situri de infrastructură energetică și de transport legate de armata ucraineană din alte regiuni ale Ucrainei, potrivit aceleiași surse.

La rândul lor, forțele aeriene ucrainene au indicat marți că au detectat 73 de rachete și 656 de drone lansate de armata rusă, precizând că au doborât 602 drone și 40 de rachete.

Potrivit autorităților ucrainene citate de Reuters, atacul major rusesc de marți dimineață a ucis cel puțin 11 persoane, inclusiv patru în capitala Kiev, și a rănit zeci de persoane.