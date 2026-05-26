Mesajul Monicăi Bîrlădeanu către medicul Valeriu Gheorghiță, cu ocazia zilei sale de naștere

Medicul Valeriu Gheorghiță a împlinit astăzi vârsta de 44 de ani, moment marcat public de soția sa, actrița Monica Bîrlădeanu, care i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Postarea a fost însoțită de o fotografie de la nuntă, iar urarea transmisă de actriță a atras rapid atenția fanilor și a generat numeroase reacții în mediul online.

Mesajul transmis de Monica Bîrlădeanu

În mesajul publicat pe rețelele sociale, Monica Bîrlădeanu și-a exprimat afecțiunea pentru soțul ei într-un mod direct și personal.

„Te-aș alege din nou, în fiecare zi, mereu, pentru bărbatul minunat care ești! La mulți ani, iubitul meu!”, a scris actrița în dreptul imaginii postate.

Comentariile nu au întârziat să apară, mulți dintre urmăritori transmițând urări de bine și felicitări pentru relația celor doi.

„Ce mesaj superb și plin de emoție! Se vede că îl iubești enorm și că vă leagă o poveste frumoasă”, a scris un utilizator, în timp ce alții au transmis urări de sănătate și fericire.

O relație discretă devenită una dintre cele mai urmărite din showbiz

Valeriu Gheorghiță și Monica Bîrlădeanu formează unul dintre cele mai vizibile cupluri din spațiul public românesc, relația lor fiind inițial una discretă, apărută treptat în atenția publicului.

Cei doi s-au căsătorit în urmă cu aproape doi ani, după o perioadă de relație ținută departe de expunerea constantă din mediul online.

Nunta lor a fost descrisă de apropiați ca un eveniment elegant, organizat într-un cadru restrâns, alături de familie și prieteni.

Mesajele de aniversare au devenit o tradiție în cuplu

Nu este prima dată când actrița își exprimă public sentimentele față de soțul ei.

La un an după nuntă, Monica Bîrlădeanu a transmis un mesaj amplu în care vorbea despre recunoștință și despre relația lor.

„A trecut un an de la ziua în care am spus «DA», și tot ce simt e recunoștință: pentru bărbatul minunat de lângă mine, pentru tot ce am trăit, pentru felul în care iubirea noastră ne hrănește relația și pe fiecare dintre noi. I-aș spune «DA» din nou, în fiecare an, o viață întreagă”, a scris aceasta în 2025 pe rețelele sociale.