Alertă ANM. Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină. HARTA zonelor vizate
2 iun. 2026, 11:04
Meteorologii au emis un Cod galben de ploi și instabilitate atmosferică accentuată în mai multe județe din țară, avertizarea fiind valabilă marți în intervalul 10:00-22:00.
Administrația Națională de Meteorologie(ANM) a transmis că în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și în Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină.
”Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de 30...40 l/mp”, anunță ANM.
