Constantin Toma demisionează din conducerea PSD Buzău: „Nu mă mai regăsesc în aceste funcții”

Sursă: Realitatea.net

Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, a anunțat marți, 2 iunie 2026, că și-a dat demisia din cele două funcții de conducere pe care le ocupa în Partidul Social Democrat. Este vorba despre funcția de președinte al Organizației Municipale PSD Buzău și cea de prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD Buzău. Anunțul a fost făcut printr-o postare publicată pe Facebook, în care edilul a vorbit despre tensiunile apărute în interiorul organizației locale și despre voturile primite în ultimele ședințe ale Consiliului Local Municipal.

„Dragi buzoieni, azi, 2 iunie 2026, mi-am dat demisia din cele două funcții de conducere pe care le ocupam în Partidul Social Democrat, respectiv de președinte al Organizației Municipale PSD și de prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD”, a transmis Constantin Toma.

Primarul spune că mai mulți consilieri PSD au votat împotriva proiectelor sale

Edilul a explicat că decizia vine după ce, în ultimele două ședințe ale Consiliului Local Municipal Buzău, mai mulți consilieri PSD au votat împotriva unor proiecte inițiate de el în calitate de primar.

„O parte importantă din consilierii PSD au votat împotriva unor proiecte inițiate de mine, ca primar”, a afirmat acesta.

Constantin Toma a amintit și faptul că pe 5 iunie se împlinesc 10 ani de când a fost ales primar al municipiului Buzău. În mesajul său, acesta a vorbit despre situația dificilă în care se afla administrația locală în momentul preluării mandatului și despre proiectele realizate în ultimii ani.

„Pe 5 iunie se fac 10 ani de când m-ați ales ca primar și m-am străduit prin proiectele propuse spre aprobare Consiliului Local să răspund așteptărilor și intereselor dumneavoastră. Am preluat Primăria într-o situație foarte grea și împreună cu echipa pe care am construit-o am reușit să obținem rezultate bune, cu ecouri atât prin țară dar și peste hotare”, a scris Toma.

„Nu mă mai regăsesc în posturile de conducere”

Primarul municipiului Buzău susține că decizia de a renunța la funcțiile de conducere din PSD are legătură cu relațiile tensionate din interiorul organizației locale.

„Având în vedere atitudinea ostilă a conducerii locale a PSD și a unei părți importante a consilierilor locali PSD, apreciez că nu mă mai regăsesc în posturile de conducere din care am demisionat”, a precizat acesta.

Totodată, Constantin Toma a declarat că regretă această decizie și a susținut că organizația PSD Buzău este una dintre cele mai performante din țară. El a subliniat că, în perioada în care a condus organizația, social-democrații au obținut pentru prima dată majoritatea în Consiliul Local. Edilul a mai afirmat că rezultatele sale electorale au fost consistente, menționând că a câștigat ultimele două rânduri de alegeri locale cu „78%, respectiv 67%”.

Constantin Toma: „Am criticat conducerea centrală a PSD”

În finalul mesajului, primarul din Buzău a sugerat că tensiunile din partid ar avea legătură și cu pozițiile sale critice la adresa conducerii centrale a PSD.

„Sunt convins că atitudinea conducerii de la Buzău și a consilierilor locali PSD, este legată de critica mea față de politica dusă de conducerea centrală a PSD, care a pus țara într-o situație foarte dificilă! Dragi buzoieni, vă mulțumesc pentru încredere și susținere și vă asigur că voi continua să muncesc pentru un oraș mai bun și mai frumos!”, a transmis Constantin Toma.