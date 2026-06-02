Ruta spre „Iad” revine: FlixBus relansează faimoasa linie de autobuz 666 către stațiunea Hel

Sursă: Realitatea.Net

Celebra și controversata linie de autobuz 666 revine pe traseu. Operatorul internațional de transport FlixBus a anunțat relansarea curselor speciale către faimoasa stațiune poloneză Hel, situată pe litoralul Mării Baltice, spre încântarea turiștilor din întreaga lume atrași de ineditul acestui traseu.

O decizie de marketing curajoasă promite să aprindă din nou spiritele în Polonia, după ce operatorul internațional de transport FlixBus a confirmat oficial revenirea celei mai faimoase linii de autocar din Europa. Este vorba despre traseul cu numărul 666, care are ca destinație stațiunea de pe litoralul polonez Hel. Această hotărâre readuce în prim-plan cursa supranumită, cu mult umor negru, „Autostrada către Iad” ( Highway to Hel ), un traseu administrat în trecut de compania locală PKS Gdynia și devenit un fenomen viral la nivel global datorită coincidențelor de ordin lingvistic și simbolic.

Conflictul dintre marketingul viral și dogmele religioase

Ruta a fost ani la rând o adevărată mină de aur pentru turismul local, însă asocierea dintre numărul 666, identificat în texte biblice drept „numărul fiarei”, și localitatea Hel – a cărei denumire diferă printr-o singură literă de englezescul hell (iad) – a stârnit un val de indignare în rândul comunităților religioase. În Polonia, o țară profund romano-catolică, unde Biserica își păstrează o influență socială și politică uriașă, grupările conservatoare s-au opus vehement acestui joc de cuvinte, acuzând fostul operator că promovează și răspândește satanismul.

Sub asediul scrisorilor de protest primite constant de la credincioși, vechea administrație a cedat în cele din urmă presiunilor publice în vara anului 2023, când a decis să schimbe codul simbolic al liniei în numărul neutru 669.

O strategie asumată pentru o călătorie de 13 ore prin Polonia

Noul proiect FlixBus lasă însă la o parte reținerile și mizează pe impactul publicitar masiv pe care numărul istoric îl are asupra publicului tânăr și a turiștilor străini. Reprezentanții companiei au explicat că relansarea liniei 666 a fost asumată deliberat pentru a maximiza vizibilitatea curselor pe o rută estivală extrem de competitivă.

Traseul propus va fi unul extins, cu o durată totală de 13 ore de mers. Autocarele vor face legătura între orașul istoric Cracovia și stațiunea de la malul mării, traversând Polonia de la sud la nord și trecând prin principalele noduri urbane ale țării, inclusiv prin capitala Varșovia.

Atracțiile Peninsulei Hel

Dincolo de controversele mistice sau de strategiile agresive de PR, Peninsula Hel rămâne una dintre cele mai spectaculoase rezervații naturale din regiunea Mării Baltice. Această fâșie îngustă de pământ se întinde pe o lungime de 35 de kilometri în apele Golfului Gdańsk, la marginea nordică a Poloniei.

Zona atrage anual sute de mii de vizitatori din întreaga Europă, fiind renumită nu doar pentru plajele sale întinse cu nisip fin și pentru arhitectura maritimă tradițională, ci și pentru un sanctuar dedicat protejării și reabilitării focilor. Pentru comunitatea locală, reintroducerea celebrului număr pe tabelele de marcaj ale autocarelor reprezintă un motor economic suplimentar în plin sezon de vacanță.