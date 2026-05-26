Putin șterge datoriile recruților trimiși pe front. Noi stimulente pentru atragerea militarilor în războiul din Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin a promulgat o lege prin care sunt șterse datoriile financiare ale recruților care se angajează să lupte pe frontul din Ucraina, scriu agențiile de știri internaționale.

Decizia vine în contextul în care Kremlinul continuă să implementeze o serie de măsuri menite să încurajeze recrutarea de militari pentru ofensiva declanșată în februarie 2022.

Datorii șterse până la 10 milioane de ruble

Noua legislație prevede anularea datoriilor de până la 10 milioane de ruble, echivalentul a aproximativ 120.000 de euro, pentru persoanele care semnează contracte cu armata începând cu 1 mai 2026.

Măsura se aplică și în cazurile în care existau deja proceduri de recuperare a datoriilor aflate în derulare la momentul semnării contractului militar.

De asemenea, legea extinde beneficiile și asupra soților sau soțiilor celor care se înrolează, existând posibilitatea anulării datoriilor și în aceste situații.

Contract minim de un an pentru participarea la război

Potrivit textului legal, contractul militar trebuie semnat pentru o perioadă minimă de un an și presupune participarea la ceea ce autoritățile de la Moscova numesc „operațiunea militară specială”, termen folosit oficial pentru războiul din Ucraina.

Măsura se adaugă unui pachet mai larg de stimulente financiare și sociale oferite de statul rus în ultimii ani pentru atragerea de personal militar.

Strategia Kremlinului pentru recrutare

De peste patru ani, autoritățile ruse au crescut semnificativ beneficiile acordate celor care aleg să se alăture armatei, inclusiv salarii ridicate și facilități sociale.

În paralel, economia rusă resimte presiunea costurilor generate de război, resursele fiind direcționate prioritar către sectorul militar.

În acest context, Kremlinul a promovat și măsuri de reintegrare socială pentru militarii întorși de pe front, inclusiv prin facilitarea accesului acestora la funcții și locuri de muncă în aparatul de stat.