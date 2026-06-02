Caz șocant în Dolj. Un bărbat de 60 de ani a murit, după ce s-a împuşcat cu o armă de vânătoare pe care o deţinea legal

Un incident de-a dreptul șocant a avut loc marți dimineață, în județul Dolj. Un bărbat de 60 de ani s-a împuşcat cu arma de vânătoare pe care o deţinea legal, în beciul casei.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat că, marţi dimineaţă, poliţiştii au fost sesizaţi de un bărbat din Craiova cu privire la faptul că tatăl său, de 60 de ani, s-a împuşcat cu o armă de vânătoare.

La faţa locului s-au deplasat de urgenţă poliţişti din cadrul Secţiei 2 Poliţie Craiova, dar şi echipaje SMURD.

"În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că bărbatul, posesor legal de armă letală, în timp ce se afla în beciul casei, s-ar fi împuşcat cu o armă de vânătoare. Din nefericire, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate, a fost declarat decesul bărbatului", au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj.

Oamenii legii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă şi continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul.

Totodată, a fost dispusă şi o expertiză medico-legală în acest caz.