Unitatea 2 de la Cernavodă, reconectată la Sistemul Energetic Național, după aproape o lună de la deconectare

Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Național în seara zilei de 30 mai, după o oprire automată produsă pe 4 mai din cauza unei disfuncționalități la un transformator de evacuare a puterii, anunță Nuclearelectrica.

„Unitatea 2 CNE Cernavodă s-a deconectat automat de la reţea în seara zilei de 4 mai ca urmare a apariţiei unei disfunctionalităţti la un izolator aferent transformatorului de evacuare putere ceea ce a necesitat înlocuirea transformatorului Unităţii 2 CNE Cernavoda cu unul de rezervă şi, implicit, o perioadă mai lungă de oprire având în vedere faptul că lucrarile de înlocuire a transformatorului electric reprezintă o activitate complexă care implică izolarea, demontarea, relocarea transformatorului iniţial, precum şi testari complexe şi calibrări ale noului transformator, în strictă conformitate cu normele industriei nucleare”, a transmis, marți compania într-un comunicat.

Nuclearelectrica SA precizează că pe perioada efectuării lucrărilor de remediere şi de înlocuire a transformatorului cu cel de rezervă, reactorul Unităţiii 2 a fost menţinut în siguranţă, în stare oprită, fără niciun impact asupra securităţii nucleare, personalului, populaţiei şi mediului înconjurător, în strictă conformitate cu procedurile aplicabile.

În acelaşi timp cu deconectarea Unitatăţii 2 CNE Cernavodă de la reţea în seara zilei de 4 mai, şi Unitatea 1 a intrat în oprire planificată din 10 mai, ceea ce a dus la un grad ridicat de solicitare operaţională a Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN).

În 2025, Nuclearelectrica a realizat un profit net de 2,39 miliarde lei, mai mare cu 40% faţă de 2024. Veniturile din exploatare au urcat cu 20%, la 5,75 miliarde lei, comparativ cu 4,79 miliarde lei în anul 2024. Producţia de energie a crescut uşor, cu 1%, la 10.115 MWh. Nuclearelectrica are o capitalizare de 20,63 miliarde lei.