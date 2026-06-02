Uber vrea să lanseze primele taxiuri fără șofer într-un mare oraș european. München a fost ales ca teren de testare pentru noile robotaxiuri

Sursă: Realitatea.net

München ar putea deveni primul oraș din Germania în care pasagerii vor putea comanda taxiuri autonome direct prin aplicația Uber. Compania americană a anunțat că intenționează să testeze robotaxiuri fără șofer în capitala Bavariei, însă proiectul depinde încă de aprobările autorităților de reglementare, potrivit Euronews.

Planul a fost prezentat în cadrul conferinței tehnologice GTC din Taipei și este dezvoltat în parteneriat cu compania israeliană de inteligență artificială Autobrains. Uber susține că München a fost ales datorită poziției sale de centru important al industriei auto europene, densității traficului urban și legislației germane privind conducerea autonomă.

München, posibil centru european pentru testarea taxiurilor autonome

Dacă proiectul va primi undă verde din partea autorităților, München ar putea deveni un teren de testare pentru tehnologiile de conducere autonomă care ulterior să fie extinse și în alte orașe europene.

Spre deosebire de alte programe similare, sistemul propus de Uber nu este construit pentru un singur model de vehicul. Compania și partenerii săi spun că platforma poate fi adaptată pentru mai mulți producători auto, ceea ce ar putea reduce costurile și accelera extinderea flotelor autonome. Deocamdată, companiile nu au anunțat ce constructori auto vor participa la proiect, câte vehicule vor fi incluse în program și nici momentul în care primii pasageri vor putea folosi serviciul.

Cum funcționează sistemul de inteligență artificială

La baza proiectului se află software-ul dezvoltat de compania Autobrains. Reprezentanții firmei spun că, spre deosebire de multe sisteme concurente, tehnologia nu folosește un singur model mare de inteligență artificială pentru toate deciziile de conducere.

În schimb, sarcinile sunt împărțite între mai mulți agenți AI specializați, fiecare analizând diferite situații din trafic și luând decizii în timp real. Fondatorul Autobrains, Igal Raichelgauz, afirmă că această abordare permite gestionarea mai eficientă a situațiilor complexe și imprevizibile întâlnite pe drumurile publice. Vehiculele vor utiliza platforma Nvidia DRIVE Hyperion, destinată sistemelor autonome de nivel 4. Acest nivel permite deplasarea fără intervenția unui șofer uman în anumite zone și condiții prestabilite.

Uber își schimbă strategia în domeniul conducerii autonome

Anunțul face parte dintr-o schimbare mai amplă a strategiei Uber. Compania a renunțat să mai dezvolte singură tehnologia de conducere autonomă și preferă acum colaborările cu firme specializate, integrând vehiculele acestora în propria rețea de transport.

În ultimele luni, Uber a încheiat mai multe parteneriate similare și colaborează inclusiv cu Nvidia pentru dezvoltarea unor flote autonome în zeci de orașe din lume. În timp ce taxiurile autonome circulă deja în orașe precum San Francisco, Phoenix sau Beijing, Europa se află încă într-o etapă incipientă în ceea ce privește implementarea comercială la scară largă.

Companii precum Waymo, Tesla, Mobileye și mai mulți dezvoltatori chinezi investesc masiv în acest sector, iar Uber vede München ca pe un posibil punct de plecare pentru extinderea serviciilor robotaxi în Europa. Succesul proiectului va depinde însă de aprobările autorităților, de siguranța tehnologiei și de viabilitatea economică a modelului de afaceri.