Greșeala care poate afecta sănătatea pielii pe termen lung. Semnal de alarmă tras de un dermatolog

Mulți oameni asociază protecția solară exclusiv cu vacanțele la mare, însă medicii dermatologi avertizează că expunerea la radiațiile UV reprezintă un risc pe tot parcursul anului. De la arsuri solare și pete pigmentare până la îmbătrânire prematură și cancer de piele, efectele neprotejării pot fi serioase.

Medicul dermatolog Rim Trabelsi explică de ce utilizarea zilnică a produselor cu factor de protecție solară ar trebui să devină o rutină la fel de importantă precum hidratarea sau demachierea, scrie Click Sanatate.

O rutină simplă este cea mai bună alegere vara

Potrivit specialistului, sezonul cald este momentul ideal pentru simplificarea rutinei de îngrijire. Dimineața, aceasta ar trebui să includă curățarea tenului, aplicarea unei creme hidratante și a unui produs cu protecție solară, care trebuie reaplicat pe parcursul zilei pentru a menține eficiența.

Seara, rutina poate continua cu demachierea și folosirea produselor adaptate tipului de piele. În schimb, ingredientele active precum retinolul, acizii exfolianți sau vitamina C ar trebui utilizate cu precauție în timpul verii, deoarece pot crește sensibilitatea pielii la soare.

Problemele dermatologice care apar frecvent vara

Temperaturile ridicate și expunerea prelungită la soare favorizează apariția mai multor afecțiuni dermatologice. Printre cele mai întâlnite se numără petele pigmentare, reacțiile alergice, fotosensibilitatea, foliculita, iritațiile provocate de transpirație și acneea specifică sezonului cald.

Pentru prevenție, dermatologii recomandă utilizarea zilnică a produselor cu SPF 50+, purtarea hainelor lejere din materiale naturale și menținerea unei igiene corespunzătoare.

În cazul persoanelor cu piele sensibilă, hainele cu protecție UV pot reprezenta o soluție suplimentară, însă acestea nu înlocuiesc crema cu factor de protecție aplicată pe zonele expuse.

Cum pot fi prevenite iritațiile provocate de căldură

Pentru a evita iritațiile pielii, este recomandată purtarea hainelor din bumbac sau alte materiale naturale care permit pielii să respire. De asemenea, specialiștii recomandă evitarea articolelor vestimentare strâmte și a țesăturilor sintetice.

În cazul iritațiilor deja instalate, pot fi utile produsele calmante pe bază de pantenol și apa termală. Totodată, activitățile sportive sunt recomandate dimineața devreme sau seara, când temperaturile sunt mai scăzute.

Acneea de vară, favorizată de produsele prea grase

Excesul de sebum și temperaturile ridicate pot contribui la apariția așa-numitei „acnee de vară”. Pentru a reduce riscul, dermatologii recomandă folosirea produselor cu texturi ușoare, non-comedogenice și evitarea machiajului excesiv.

Tratamentele agresive pentru acnee sunt, de regulă, amânate în sezonul cald, deoarece pielea devine mai sensibilă la radiațiile UV și se poate irita mai ușor.

Cum alegem corect protecția solară

Produsul cu SPF trebuie ales în funcție de tipul de piele. Persoanele cu ten gras sau acneic ar trebui să opteze pentru formule fluide și lejere, în timp ce pielea uscată necesită produse mai emoliente și hidratante.

Pentru pielea sensibilă sunt recomandate filtrele minerale, care reflectă radiațiile UV și sunt, în general, mai bine tolerate.

Specialistul atrage atenția că vara este indicată utilizarea unui factor de protecție de minimum SPF 30, ideal SPF 50+, iar protecția solară trebuie aplicată inclusiv în zilele înnorate.

Protecția solară este necesară și în fața calculatorului

Puțini oameni știu că lumina albastră emisă de ecrane poate contribui la stresul oxidativ și la apariția unor probleme pigmentare, în special în cazul persoanelor cu piele sensibilă.

Din acest motiv, există produse de protecție solară formulate special pentru a oferi protecție și împotriva luminii albastre, fiind recomandate celor care petrec multe ore în fața computerului.

Riscurile expunerii repetate la soare

Arsurile solare nu sunt singura consecință a expunerii fără protecție. Pe termen lung, radiațiile UV pot provoca apariția petelor pigmentare, pierderea elasticității pielii, riduri și îmbătrânire prematură.

Mai grav, expunerea repetată poate favoriza dezvoltarea unor leziuni precanceroase și chiar a melanomului, una dintre cele mai agresive forme de cancer de piele.

Dermatologii atrag atenția că arsurile severe repetate, mai ales în tinerețe, pot avea efecte care se manifestă chiar și după câteva decenii.

De ce apar petele pigmentare

Petele pigmentare sunt cauzate în principal de expunerea la soare, însă riscul este amplificat de utilizarea unor produse fotosensibilizante, precum retinolul, vitamina C sau peelingurile chimice.

Din acest motiv, specialiștii recomandă utilizarea acestor tratamente doar la recomandarea medicului și evitarea expunerii la soare fără protecție adecvată.

Mesajul dermatologilor este clar: protecția solară nu ar trebui să fie un gest ocazional, rezervat vacanțelor, ci o rutină zilnică esențială pentru menținerea sănătății și aspectului pielii pe termen lung.