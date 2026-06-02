Obiceiul simplu care poate proteja creierul de îmbătrânire. Profesorul Vlad Ciurea explică de ce somnul este esențial pentru sănătatea neuronală

Un gest aparent banal, pe care mulți oameni îl tratează cu superficialitate, poate avea un impact major asupra sănătății creierului. Potrivit neurochirurgului Vlad Ciurea, somnul nu înseamnă doar odihnă și refacere fizică, ci reprezintă un proces esențial prin care creierul se regenerează și elimină substanțele nocive acumulate pe parcursul zilei.

Specialistul subliniază că un program regulat de somn, de aproximativ șapte-opt ore pe noapte, contribuie la menținerea funcțiilor cognitive, susține memoria și capacitatea de concentrare și poate reduce riscul apariției unor afecțiuni neurodegenerative, inclusiv boala Alzheimer.

Ce se întâmplă în creier în timpul somnului

Potrivit medicului, în timpul nopții sunt activate mecanisme complexe care au rolul de a „curăța” creierul. În lipsa unei odihne suficiente, aceste procese devin mai puțin eficiente, iar anumite proteine reziduale se pot acumula în țesutul cerebral.

„În timpul somnului, în jurul celulelor nervoase apar celule foarte mici, numite microglii, care îndepărtează de pe suprafața acestora proteinele beta-amiloid. Dacă aceste proteine se acumulează, circulația este afectată, iar neuronii pot avea de suferit”, a explicat Vlad Ciurea, în cadrul unui podcast.

Beta-amiloidul este una dintre substanțele asociate cu dezvoltarea bolii Alzheimer, motiv pentru care specialiștii consideră somnul un factor important în protejarea sănătății creierului pe termen lung.

Somnul nu este un lux, ci o necesitate

Neurochirurgul atrage atenția că odihna insuficientă nu ar trebui privită ca un inconvenient minor. În timp, nopțile pierdute și acumularea oboselii pot afecta memoria, capacitatea de învățare și performanțele cognitive.

Un program constant de somn îi oferă creierului timpul necesar pentru a-și reface conexiunile neuronale și pentru a funcționa la parametri optimi. În plus, acesta contribuie la menținerea clarității mentale și la încetinirea proceselor de degradare asociate înaintării în vârstă.

Stilul de viață contează

De-a lungul anilor, Vlad Ciurea a subliniat în repetate rânduri importanța unui stil de viață echilibrat pentru sănătatea creierului. Pe lângă somn, medicul recomandă o alimentație cât mai naturală, reducerea stresului și evitarea excesului de produse ultra-procesate.

Mesajul specialistului este clar: somnul nu reprezintă doar o pauză de la activitățile zilnice, ci un proces vital pentru buna funcționare a creierului și pentru menținerea sănătății cognitive pe termen lung.

