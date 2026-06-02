Greșeala pe care mulți o fac cu căpșunile imediat după cumpărare. Așa ajung să se strice în doar câteva zile

Căpșunile se numără printre cele mai apreciate fructe ale sezonului, însă și printre cele mai sensibile. Modul în care sunt păstrate după cumpărare poate face diferența dintre fructe proaspete timp de câteva zile și unele care dezvoltă rapid mucegai. Specialiștii atrag atenția asupra unei greșeli extrem de frecvente, pe care mulți oameni o fac fără să știe că grăbește procesul de alterare.

Greșeala care scurtează durata de viață a căpșunilor

Mulți consumatori spală căpșunile imediat ce ajung acasă, înainte de a le depozita în frigider. Deși pare un gest firesc, această practică favorizează apariția mucegaiului și accelerează degradarea fructelor.

Apa rămasă pe suprafața căpșunilor crește nivelul de umiditate din recipientul de depozitare, creând condițiile ideale pentru dezvoltarea microorganismelor. În special, ciuperca Botrytis cinerea , responsabilă pentru apariția mucegaiului cenușiu, se dezvoltă rapid în medii umede.

Din cauza pieliței foarte subțiri și a texturii delicate, căpșunile absorb ușor umezeala, iar fructele încep să se înmoaie și să se deterioreze într-un timp mult mai scurt.

Când trebuie spălate, de fapt

Experții recomandă ca spălarea căpșunilor să fie făcută doar înainte de consum, scrie Sfat Naturist.

În acest fel, fructele rămân uscate pe perioada depozitării, iar riscul apariției mucegaiului scade considerabil. Totodată, textura și gustul se păstrează mai bine pentru o perioadă mai lungă.

Există totuși o excepție: dacă fructele sunt foarte murdare sau prezintă urme vizibile de pământ ori reziduuri, acestea pot fi spălate imediat după cumpărare. În acest caz, este esențial să fie uscate complet cu ajutorul unui prosop absorbant înainte de a fi puse în frigider.

Cum se păstrează corect căpșunile

Pentru a le menține proaspete cât mai mult timp, specialiștii recomandă câteva reguli simple:

nu spălați căpșunile înainte de depozitare;

eliminați fructele lovite, moi sau care prezintă urme de alterare;

așezați-le într-un singur strat, fără a le îngrămădi;

folosiți hârtie absorbantă în recipient pentru a reduce excesul de umiditate;

păstrați-le la temperaturi cuprinse între 0 și 4 grade Celsius.

Respectarea acestor măsuri poate încetini semnificativ dezvoltarea mucegaiului și prelungi durata de păstrare a fructelor.

Atenție și la fructele din jur

Un alt aspect important este sensibilitatea căpșunilor la etilenă, gaz natural eliberat de fructe precum bananele, merele sau piersicile.

Dacă sunt depozitate împreună, procesul de coacere se accelerează, iar căpșunile se înmoaie și se strică mai repede.

Cât rezistă căpșunile în frigider

În funcție de condițiile de păstrare, durata de prospețime poate varia:

aproximativ 1-2 zile dacă sunt depozitate fără măsuri speciale;

între 3 și 5 zile dacă sunt păstrate corespunzător;

până la 5-6 zile în condiții optime, într-un mediu rece, uscat și bine aerisit.

Concluzia specialiștilor este simplă: pentru a vă bucura mai mult timp de gustul și prospețimea căpșunilor, evitați să le spălați înainte de a le depozita și faceți acest lucru doar în momentul în care urmează să le consumați.

