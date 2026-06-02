Noi proteste față de Legea Salarizării: angajații au ieșit din nou în stradă. Ce îi nemulțumește

Sunt noi proteste față de proiectul de lege a salarizării unitare. Mai mulți angajați au ieșit în stradă să ceară modificarea legii. Ei avertizează că, în forma actuală, ea ar putea duce la micșorări drastice ale salariilor și va scădea puterea de cumpărare pentru mai mulți angajați.

Federația Națională Solidaritatea Socială a Muncii a anunțat că va solicita ca valoarea de referință în funcție de care se calculează salariul să fie actualizată anual printr-o formulă prevăzută expres în lege.

Reprezentanții FNSSM susțin că formula de calcul trebuie să se bazeze pe rata inflației și evoluția salariului mediu brut.