Spionaj la nivel înalt: FSB acuză servicii secrete străine că ascultă telefoanele oficialilor ruși

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat descoperirea unei „operațiuni la scară largă” prin care agenții de informații străine au instalat programe de spionaj (spyware) pe dispozitivele mobile ale unor oficiali ruși de rang înalt.

Conform Centrului de Relații Publice al FSB, aceste software-uri malware erau utilizate pentru colectarea datelor stocate, interceptarea comunicațiilor în desfășurare și monitorizarea audio-video ambientală, realizată sub acoperire, în proximitatea aparatelor electronice. În plus, FSB susține că serviciile secrete străine au exploatat capacitățile tehnice ale unor mari corporații IT internaționale pentru a reuși infiltrarea acestor programe.

În urma depistării acestor activități ilegale, Direcția de Investigații a FSB a deschis un dosar penal în temeiul articolelor 272 (acces neautorizat la informații informatice) și 273 (crearea, utilizarea și distribuirea de programe informatice rău intenționate) din Codul Penal al Federației Ruse. Ancheta este în plină desfășurare, autoritățile încercând să stabilească volumul exact al datelor compromise și identitatea tuturor victimelor.

Tehnologia, preferată în locul spionilor clasici

Reprezentanții FSB au explicat pentru publicația Kommersant că agențiile de informații occidentale au mizat deliberat pe metode tehnologice de colectare a datelor, considerându-le mult mai eficiente și mai rentabile decât recrutarea clasică de informatori. „Au plănuit să strângă date despre contacte, planuri și starea de spirit a publicului în mod direct, fără intermediari”, au precizat surse din cadrul agenției.

Anchetatorii ruși susțin că au identificat un „tipar constant”: după piratarea dispozitivelor și colectarea unor eventuale probe incriminatoare, victimele supravegherii sunt incluse sistematic pe listele de sancțiuni ale Statelor Unite și ale Uniunii Europene, devenind ulterior ținte ale unor presiuni constante.

Avertisment de securitate: Telefoanele mobile, folosite ca microfoane

FSB a atras atenția că statele străine continuă să folosească tehnologia informației moderne pentru „activități distructive” și a lansat un apel ferm către oficiali și cetățeni de a nu discuta informații confidențiale prin intermediul telefoanelor mobile sau în apropierea acestora. „Conținutul conversațiilor dumneavoastră ar putea fi interceptat de terțe părți, ceea ce poate genera consecințe ireversibile”, a concluzionat serviciul de securitate.

Contextul este unul tensionat, mai ales după ce Chirill Budanov, șeful Direcției Principale de Informații (GUR) din cadrul Ministerului Apărării din Ucraina, a afirmat public că serviciile de la Kiev au capacitatea de a intercepta comunicațiile de la Kremlin. Ca reacție la aceste amenințări, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a solicitat oficialilor de la Moscova să dea dovadă de maximă precauție și să fie extrem de atenți în utilizarea tehnologiei.