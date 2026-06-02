Trump intervine la Beijing. Solicitare directă către Xi Jinping pentru a pune capăt războiului din Ucraina

Donald Trump i-a transmis oficial lui Xi Jinping că negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina au intrat într-un impas critic. Conform unor surse diplomatice, președintele american l-a îndemnat pe liderul de la Beijing să își folosească influența geopolitică asupra Moscovei pentru a-l convinge pe Vladimir Putin să revină la masa dialogului cu Kievul.

Președintele american Donald Trump a apelat personal la președintele chinez Xi Jinping, solicitându-i să exercite presiuni asupra lui Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Potrivit publicației South China Morning Post , care citează mai multe surse familiare cu stadiul negocierilor, această problemă a fost ridicată în cadrul summitului desfășurat la Beijing luna trecută. Conform surselor citate, Trump i-a transmis lui Xi că negocierile dintre Rusia și Ucraina au ajuns într-un impas critic și l-a îndemnat să folosească influența Beijingului pe lângă Moscova pentru a reporni dialogul cu Kievul.

După cum notează SCMP, acest demers reflectă dorința Washingtonului de a implica mult mai activ partea chineză în procesul de soluționare a conflictului, un obiectiv pe care Trump l-a transformat într-unul dintre domeniile-cheie ale politicii sale externe încă de la revenirea la Casa Albă.

Blocaj diplomatic și schimbări majore pe linia frontului

Procesul de negociere dintre Moscova și Kiev a stagnat complet după ce contactele directe din Turcia, din iulie 2025, s-au încheiat fără semnarea unui acord de încetare a focului. În acest context, relatează publicația, Trump a intensificat, în paralel, presiunile asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru a accepta un compromis.

Summitul dintre Donald Trump și Xi Jinping s-a desfășurat pe fondul unei dinamici modificate pe front. South China Morning Post subliniază că Ucraina a reușit să recupereze în ultimele luni mai mult teritoriu decât a pierdut. De altfel, un comandant ucrainean de rang înalt a declarat recent pentru Reuters că armata rusă este epuizată și se află în incapacitatea de a mai realiza progrese teritoriale majore.

Moscova răspunde cu o ofensivă aeriană agresivă

Pe fondul acestor dificultăți terestre, Rusia și-a intensificat masiv atacurile aeriene asupra Ucrainei. Concret, luna trecută, Moscova a lansat un asalt de proporții utilizând aproximativ 600 de drone și 90 de rachete, printre care s-a numărat și noua rachetă balistică hipersonică Oreșnik ( Oreshnik ), capabilă să poarte încărcătură nucleară. De asemenea, Kremlinul și-a afirmat public intenția de a continua atacurile sistematice asupra Kievului.