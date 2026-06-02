Alertă în Italia după un cutremur cu magnitudinea peste 6 VIDEO

2 iun. 2026, 09:57
Actualizat: 2 iun. 2026, 09:58
Alertă în Italia! A avut loc un cutremur puternic cu magnitudinea 6,2 în Calabria. Epicentrul acestuia a fost localizat la o adâncime foarte mare, iar seismul a fost simțit într-o mare parte din sudul țării.

Localnicii afectați au ieșit panicați pe stradă și au sunat la urgențe ca să afle ce se întâmplă, iar autoritățile italiene au convocat o unitate de criză pentru monitorizarea situației.

Până în acest moment nu au fost raportate victime sau pagube materiale. Echipele de intervenție continuă verificările în localitățile afectate pentru a exclude orice risc.

