Alertă în Italia după un cutremur cu magnitudinea peste 6 VIDEO

Alertă în Italia! A avut loc un cutremur puternic cu magnitudinea 6,2 în Calabria. Epicentrul acestuia a fost localizat la o adâncime foarte mare, iar seismul a fost simțit într-o mare parte din sudul țării.

Localnicii afectați au ieșit panicați pe stradă și au sunat la urgențe ca să afle ce se întâmplă, iar autoritățile italiene au convocat o unitate de criză pentru monitorizarea situației.

Până în acest moment nu au fost raportate victime sau pagube materiale. Echipele de intervenție continuă verificările în localitățile afectate pentru a exclude orice risc.