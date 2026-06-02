Dezastru financiar la CE Oltenia. Compania raportează pierderi record în 2025

Complexul Energetic Oltenia (CEO) a încheiat anul financiar 2025 cu cifre dezastruoase, înregistrând o pierdere netă record de 1.112.058.796 de lei (aproximativ 222 de milioane de euro). Rezultatul marchează un regres sever comparativ cu exercițiul financiar de anul trecut, când compania reușise să raporteze un profit net de 317.505.919 lei. Trecerea abruptă pe deficit s-a produs într-un context paradoxal, în condițiile în care cifra de afaceri netă a înregistrat o ușoară creștere, urcând de la 3,26 miliarde de lei la 3,47 miliarde de lei, iar cheltuielile cu personalul au fost reduse. Documentele oficiale indică faptul că lipsa de capacitate managerială a Directoratului, condus de Dan Iulius Plăveți și Constantin Cosmin Trufelea, nu a putut împiedica derapajul financiar major.

Factura climatică blochează activitatea de bază

Principala cauză a dezechilibrului provine din zona operațională, unde activitatea de bază a societății a devenit complet neprofitabilă. Dacă în anul precedent compania genera un profit operațional de 164,4 milioane de lei, în 2025 pierderea din exploatare a atins 1,15 miliarde de lei. Această prăbușire a fost provocată de dublarea categoriei „Alte cheltuieli din exploatare”, indicator care a crescut de la 1,40 miliarde de lei la 2,65 miliarde de lei, pe fondul exploziei provizioanelor pe termen scurt alocate pentru achiziția obligatorie a certificatelor de dioxid de carbon (CO2).

La finalul anului trecut, Complexul Energetic Oltenia înregistra un deficit de 4.586.865 de certificate de CO2 necesare pentru conformare. Compania a fost nevoită să constituie provizioane pentru riscuri și cheltuieli în valoare de peste 2,04 miliarde de lei pentru a acoperi această gaură, calculată la un preț de piață de 87,26 euro pe certificat. În total, sumele direcționate către taxa de carbon în anul 2025 au însumat 2.057.771.217 lei, adică nu mai puțin de 59,22% din întreaga cifră de afaceri a gigantului energetic, termenul limită pentru achiziția efectivă fiind 30 septembrie 2026. Situația a fost agravată și de neîncasarea unei tranșe din ajutorul de stat sub formă de grant, în valoare de 425,8 milioane de lei.

Exploatarea cărbunelui lasă compania fără resurse și fără capitaluri

Dincolo de presiunea certificatelor de emisii, bilanțul contabil arată o dublare a cheltuielilor cu amortizarea și deprecierea activelor, care au urcat până la 601,3 milioane de lei. Concomitent, veniturile secundare ale societății s-au evaporat pe fondul restrângerii activității miniere. Spre exemplu, încasările obținute din vânzarea directă a cărbunelui au scăzut masiv, de la 184,7 milioane de lei la doar 105,7 milioane de lei.

Toți acești indicatori cumulați au deteriorat grav solvabilitatea producătorului de energie. Obligațiile de plată și datoriile totale ale companiei au crescut cu peste un miliard de lei într-un singur an, atingând la finele lui 2025 pragul de 3,78 miliarde de lei. Ca o consecință directă a pierderilor contabile masive, activele nete, care reprezintă capitalurile proprii ale Complexului Energetic Oltenia, s-au măcinat accentuat, scăzând de la 5,21 miliarde de lei la 4,10 miliarde de lei. Toate aceste date financiare alarmante au fost asumate oficial și semnate de actuala conducere a companiei.