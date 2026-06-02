Copiii, la psiholog fără acordul părinților? Proiect controversat al USR, contestat la CCR de președinte

Sursă: Realitatea PLUS

Copiii ar putea fi duși la psiholog fără acordul părinților. Inițiativă legislativă controversată a fost depusă în Parlament de mai mulți senatori USR, dar a fost atacată la CCR de președintele Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a trimis la Curtea Constituțională a României o sesizare de neconstituționalitate pentru completarea și modificarea legii privind promovarea și protecția drepturilor copilului. Asta pentru că acum vorbim despre faptul că un copil de 16 ani și peste ar putea să fie obligat la consiliere psihologică fără a mai fi nevoie de acordul parental.

Aici președintele vorbește despre o problemă de redactare, dar și de constituționalitate în actuala lege, și o să vă spun exact despre ce vorbim: copiii de 16 ani și peste care au săvârșit fapte prevăzute de legea penală, dar nu răspund penal din cauza vârstei, să participe la consiliere psihologică fără a mai fi necesar acordul parental, [iar] părinții sau reprezentanții legali să poată fi sancționați penal dacă obligațiile prevăzute de lege nu sunt respectate.

Aici președintele Nicușor Dan spune că există o problemă de claritate, de redactare și că nu era nevoie să fie eliminat acordul parental, mai ales că instanța poate interveni oricând.