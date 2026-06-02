O celebră neurocercetătoare explică modul în care percepem realitatea: „Nu vedem lucrurile așa cum sunt, ci așa cum suntem noi”

Sursă: Realitatea.net

Mulți oameni cred că realitatea este percepută la fel de toată lumea, însă specialiștii în neuroștiințe spun că fiecare persoană interpretează lumea diferit, în funcție de propriile experiențe, emoții și amintiri.

Neurocercetătoarea Nazareth Castellanos explică faptul că procesul percepției începe imediat după ce imaginea ajunge la ochi. Informația este transmisă prin nervul optic către zone profunde ale creierului, iar acolo intervine memoria. Potrivit specialistei, creierul compară ceea ce vede cu experiențele acumulate de-a lungul vieții.

„Nu vedem lucrurile așa cum sunt, ci așa cum suntem noi”, afirmă Nazareth Castellanos, citată de El Economista.

Experiențele personale schimbă modul în care interpretăm realitatea

Potrivit expertei, percepția nu depinde doar de ceea ce vedem în acel moment. În proces intervin toate informațiile acumulate anterior, inclusiv experiențele trăite, lucrurile învățate și chiar ceea ce nu cunoaștem încă.

Specialista spune că toate aceste elemente influențează felul în care interpretăm realitatea din jurul nostru. Din acest motiv, două persoane pot privi aceeași situație și pot ajunge la concluzii complet diferite.

Emoțiile influențează ceea ce vedem

După procesarea informației vizuale, intervine componenta emoțională. În acel moment, fiecare persoană atribuie un sens propriu imaginilor și situațiilor observate. O imagine care pentru cineva pare plăcută poate provoca altei persoane o reacție total diferită. Specialiștii spun că acest lucru se întâmplă deoarece fiecare individ își construiește propria interpretare în funcție de experiențele și emoțiile sale.

Personalitatea se formează în timp și influențează percepția

Experții explică faptul că percepția este strâns legată de personalitate, iar aceasta se formează treptat pe parcursul vieții. Copilăria, adolescența și experiențele de la maturitate contribuie la modelarea modului de gândire și a felului în care oamenii privesc lumea.

Psihologii definesc personalitatea ca un model relativ stabil de gândire, comportament și emoții. Deși aceasta continuă să se dezvolte de-a lungul vieții, în primii ani schimbările sunt mai frecvente, iar la maturitate trăsăturile tind să devină mai stabile. Potrivit specialiștilor, personalitatea influențează nu doar comportamentul oamenilor, ci și modul în care aceștia percep lumea din jur.