Cod galben ANM: vreme instabilă cu ploi și descărcări electrice. Anunțul meteorologilor
Vijelii/ Profimedia
Cod galben de vreme extremă în majoritatea zonelor țării. Meteorologii ANM au anunțat că vor fi înregistrate episoade de ploi torențiale, vijelii și grindină.
„Vorbim și astăzi de o vreme instabilă. Nu peste tot. Vorbim în special de zonele sudice, de zona montană și de zona centrală, poate chiar și sudul Moldovei, unde așteptăm ploi de vară, torențiale, fulgere, poate izolat și vijelii și grindină. Cantități care pot trece de 40-50 de litri pe metru pătrat, evenimente pe care le-am înregistrat și ieri aici, în zona de sud a țării.
În Capitală ne așteaptă o zi destul de liniștită per total. Începem ziua cu nori, soarele apare spre orele prânzului, însă către seară crește și în București probabilitatea pentru averse și descărcări electrice”, a declarat pentru Realitatea PLUS meteorologul de serviciu al ANM, Robert Manta.
