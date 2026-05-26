Netanyahu anunță intensificarea atacurilor asupra grupării Hezbollah

Sursă: BBC

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul va intensifica operațiunile militare împotriva grupării Hezbollah, în contextul escaladării tensiunilor de la granița cu Libanul. Potrivit BBC News, anunțul a fost urmat de un nou val de atacuri aeriene israeliene asupra unor ținte din Liban, inclusiv în estul Văii Bekaa și în alte zone considerate active ale grupării.

Armata israeliană (IDF) a transmis că a lovit peste 100 de obiective ale Hezbollah, susținând că acestea includeau infrastructură militară și combatanți. În paralel, Hezbollah a afirmat că a răspuns cu atacuri cu drone și rachete asupra unor poziții militare din nordul Israelului.

Escaladarea vine în contextul în care, în pofida unor acorduri de armistițiu anunțate anterior, schimburile de focuri nu au încetat complet, iar ambele părți se acuză reciproc de încălcarea înțelegerilor. Situația a dus la noi victime și la deplasări masive de populație de ambele părți ale frontierei.

Benjamin Netanyahu a susținut că ofensiva are scopul de a „crește intensitatea” presiunii asupra Hezbollah, în timp ce Hezbollah continuă să declare că acțiunile sale sunt represalii la atacurile israeliene.

