Zi de doliu în sport! Un fost baschetbalist a murit

Sursă: Realitatea.net

Baschetul american este în doliu după dispariția lui Rick Adelman, unul dintre cei mai respectați antrenori din istoria NBA. Fostul tehnician, care a condus echipa Portland Trail Blazers în două finale ale campionatului nord-american de baschet, s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani.

Anunțul a fost făcut de Asociația Națională a Antrenorilor de Baschet din Statele Unite, care i-a adus un omagiu pentru contribuția remarcabilă la dezvoltarea acestui sport.

Carieră impresionantă pe băncile NBA

Rick Adelman a rămas în istoria NBA drept unul dintre cei mai de succes antrenori ai generației sale. De-a lungul unei cariere care s-a întins pe 23 de sezoane, acesta a acumulat nu mai puțin de 1.042 de victorii, performanță care îl plasează printre cei mai buni tehnicieni din toate timpurile.

Recunoașterea valorii sale a venit și în anul 2021, când a fost inclus în prestigiosul Hall of Fame al baschetului, una dintre cele mai importante distincții pe care le poate primi o personalitate din acest sport.

Două finale NBA cu Portland Trail Blazers

Cele mai importante realizări ale lui Adelman au fost legate de perioada petrecută la Portland Trail Blazers. Sub conducerea sa, echipa din Oregon a ajuns în finala NBA în 1990 și 1992, avându-l ca lider pe starul Clyde Drexler.

În prima finală, Portland a fost învinsă de Detroit Pistons, formație cunoscută pentru stilul său dur de joc și poreclită „Bad Boys”. Doi ani mai târziu, Trail Blazers au revenit în ultimul act al competiției, însă au fost învinși de Chicago Bulls, echipa condusă de legendarul Michael Jordan, aflată atunci în plină perioadă de dominație.

Între aceste două apariții în finală, Adelman a reușit să ducă Portland și în finala Conferinței de Vest din 1991, unde echipa a fost eliminată de Los Angeles Lakers.

Final de mandat la Portland și noi provocări

După mai multe sezoane de succes, eliminările timpurii din playoff-urile anilor 1993 și 1994 au dus la încheierea colaborării dintre Adelman și Trail Blazers. După plecarea sa, franciza a intrat într-o perioadă dificilă de reconstrucție.

Cu toate acestea, cariera antrenorului a continuat în NBA, acesta pregătind ulterior mai multe echipe importante și consolidându-și reputația de strateg respectat în baschetul profesionist american.

Ultima sa experiență pe banca tehnică a fost la Minnesota Timberwolves, formație pe care a pregătit-o în ultimele trei sezoane ale carierei sale înainte de retragerea din 2014.

A fost și jucător în NBA

Înainte de a deveni unul dintre cei mai apreciați antrenori din liga nord-americană, Rick Adelman a avut și o carieră de jucător profesionist.

Acesta a evoluat timp de șapte sezoane în NBA, între 1968 și 1975, inclusiv pentru Portland Trail Blazers, echipă alături de care avea să scrie mai târziu pagini importante din istoria clubului și din cea a baschetului american.

Prin rezultatele obținute , stilul de conducere și impactul asupra generațiilor de jucători și antrenori, Rick Adelman și-a câștigat locul printre figurile emblematice ale NBA.