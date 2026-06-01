Doliu în PSD. Un primar cu cinci mandate la activ a murit la doar 57 de ani

Organizația PSD Timiș este în doliu, după anunțul privind decesul surprinzător, la vârsta de doar 57 de ani, al unuia dintre cei mai vechi edili ai partidului în județ. Cornel Toma se afla la al cincilea mandat în fruntea comunei Pesac.

Potrivit primelor informații, edilului i s-ar fi făcut rău în baia casei, existând suspiciunea că decesul ar fi survenit în urma unui infarct. Cauza exactă a morții urmează însă să fie stabilită în urma autopsiei.

Vestea dispariției sale a provocat un val de emoție în comunitatea pe care a condus-o timp de aproape două decenii. Toma era una dintre figurile cunoscute ale administrației locale din județul Timiș; conducea comuna Pesac din 2008 și câștigase în 2024 un nou mandat de primar.