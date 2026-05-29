Stadioanele de la Cupa Mondială 2026: topul arenelor care vor găzdui fazele finale

Cupa Mondială 2026 se joacă pe 16 stadioane din trei țări - Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Este cea mai mare dispersie geografică din istoria competiției, iar arenele selectate sunt printre cele mai impresionante din lume

Toate meciurile din fazele finale de la sferturile de finală, până la marea finală se dispută pe teritoriul american.

Stadionul New York/New Jersey - scena finalei

Finala Cupei Mondiale 2026 va avea loc pe 19 iulie 2026, pe stadionul New York/New Jersey Stadium din East Rutherford, New Jersey - la circa 16 kilometri de New York City.

Cu o capacitate de peste 82.000 de locuri, este unul dintre cele mai mari stadioane din turneu. FIFA a ales această arenă pentru finală datorită capacității sale, a accesibilității și a proximității față de una dintre cele mai cunoscute metropole ale lumii.

Este arena care va decide cine ridică trofeul la finalul celor 39 de zile de fotbal. Ultima finală jucată în zona New York a fost în 1994, tot pe teritoriul american - un context care adaugă un nivel suplimentar de simbolism acestei ediții.

Stadionul din Dallas Stadium și Atlanta - gazdele semifinalelor

Cele două semifinale se joacă pe 14 și 15 iulie 2026, pe două dintre cele mai moderne arene din competiție.

Stadionul din Dallas este cel mai mare stadion din întregul turneu, cu o capacitate de aproape 93.000 de locuri în configurația FIFA. Găzduiește nouă meciuri în total - mai mult decât orice altă arenă din competiție.

Acoperișul retractabil și sistemul de climatizare completă fac din Dallas Stadium una dintre cele mai avansate instalații sportive din lume. FIFA a implementat aici și un sistem unic de iluminare artificială pentru menținerea gazonului natural în condiții optime sub acoperiș.

Stadionul din Atlanta cu o capacitate de 75.000 de locuri în configurația pentru Cupa Mondială, va găzdui cea de-a doua semifinală. Arena dispune de un acoperiș retractabil cu o arhitectură distinctivă, care se poate deschide în câteva minute. Este una dintre puținele arene din turneu situate în centrul unui mare oraș american.

Mexico City Stadium - legenda care scrie din nou istorie

Stadionul din Mexico City - cunoscut la nivel mondial drept Estadio Azteca - găzduiește meciul de deschidere al turneului, pe 11 iunie 2026.

Este singura arenă din lume care a găzduit finale de Cupă Mondială în 1970 și 1986, iar în 2026 devine prima care găzduiește trei turnee finale FIFA. Cu o capacitate de 83.000 de locuri în configurația pentru Cupa Mondială, este una dintre cele mai emblematice arene din istoria fotbalului.

Atmosfera generată de publicul mexican pe această arenă rămâne un reper pentru orice suporter care a trăit-o măcar o dată.

Stadioanele sferturilor de finală

Toate cele patru sferturi de finală se joacă pe teritoriul american, pe arene cu capacități de peste 60.000 de locuri.

Sferturile sunt distribuite pe:

stadionul din Los Angeles Stadium, California;

stadionul din Boston, Foxborough, Massachusetts;

stadionul din Kansas City, Missouri;

stadionul din Philadelphia, Pennsylvania.

Fiecare dintre aceste arene aduce un context aparte. De la coasta de vest la cea de est, turneul acoperă întreaga geografie americană, oferind fanilor din regiuni diferite șansa de a urmări meciurile decisive din proximitate.

Miami Stadium - gazda meciului pentru locul trei

Meciul pentru locul trei, programat pe 19 iulie 2026, se dispută pe stadionul din Miami, Florida.

Cu o capacitate de circa 65.000 de locuri în configurația FIFA, arena din Miami închide practic faza finală a turneului cu o zi înainte de marea finală de la New York/New Jersey. Este un meci care, deși nu decide campioana, aduce întotdeauna un spectacol generos - echipele eliminte în semifinale au tot interesul să termine turneul într-o notă pozitivă.

Un turneu construit pe arene de excepție

Cupa Mondială 2026 beneficiază de infrastructura sportivă a trei țări cu tradiție în organizarea de evenimente de amploare. Toate cele 16 stadioane respectă standardele FIFA privind dimensiunile terenului, capacitatea minimă și condițiile tehnice.

