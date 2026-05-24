„Avem nevoie de o vacanță”. Mesajul lui Cristi Chivu, după ce Inter a încheiat sezonul cu dubla campionat - Cupă

Cristian Chivu a tras linie peste un sezon de excepție pentru Inter Milano, după remiza 3-3 obținută sâmbătă seară pe terenul Bolognei, în ultimul meci din Serie A. Tehnicianul român a rezumat totul într-o singură frază la conferința de presă: „Avem nevoie de o vacanță”.

Întrebat despre planurile de mercato ale clubului, Chivu a pus accent pe efortul imens acumulat de-a lungul sezonului, care s-a încheiat cu cucerirea dublei campionat - Cupă.

„O vacanță… Am stat trei săptămâni la Mondialul Cluburilor, după două săptămâni am reluat totul, iar după nouă luni avem două trofee. Avem nevoie de o vacanță”, a declarat antrenorul.

Familia, prioritatea verii

Înainte de orice strategie sportivă, Chivu a anunțat că vara aceasta va fi dedicată celor dragi, după peste un an petrecut într-un ritm epuizant.

„Prioritatea este acum familia mea, care merită o lună din timpul meu. De un an și trei luni sunt într-un carusel și nu m-am putut bucura de nimic. Prioritatea mea în această vară vor fi soția și fiicele mele. Există obligații de soț și de tată. Voi avea timp pentru ele și nu voi sta mereu lipit de telefon”, a afirmat tehnicianul.

Chivu, încântat de tinerii integrați în lot

Chivu și-a exprimat mulțumirea față de prestația echipei în meciul cu Bologna, subliniind că jucătorii au onorat valorile clubului până la final.

„Trebuia să onorăm echipa și tot ceea ce am făcut bun. Băieții s-au pus la dispoziție și au făcut tot ce au putut, iar cei care au intrat au adus energie și contribuție”, a spus el.

Un motiv special de bucurie l-au reprezentat tinerii integrați în lot pe parcursul sezonului, precum Cocchi, Topalovic, Diouf și Pio Esposito, ultimul ajungând la pragul de două cifre în materie de goluri.

„Sunt fericit pentru ei. Merită să joace la Inter. Le-am oferit un prim contact cu nivelul din Serie A. Pasul nu este simplu, dar trebuie să se obișnuiască”, a declarat Chivu.

Situația lui De Vrij și viitorul lui Martinez și Diouf la Inter

În privința lui Stefan de Vrij, ieșit accidentat din joc, antrenorul a spus că speră ca problemele să nu fie grave: „Sperăm să nu fie nimic serios și să poată recupera pentru Mondial.”

Referitor la viitorul lui Martinez și Diouf la club, Chivu a transmis un mesaj de încredere deplină.

„Pot sta liniștiți în această echipă. Au calitate și motivație, iar tot meritul este al lor și al colegilor care i-au primit bine. Viitorul este la Inter”, a concluzionat tehnicianul român.