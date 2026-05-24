Doliu uriaș în handbalul românesc. S-a stins din viață unul dintre cei mai importanți antrenori

Federația Română de Handbal a anunțat duminică decesul lui Ion Gherhard, unul dintre cei mai importanți antrenori din istoria handbalului feminin românesc. Avea 84 de ani.

„Astăzi, handbalul românesc este mai sărac. Un nume mare al antrenoratului românesc, un om care și-a dedicat viața performanței și formării generațiilor de sportive, a plecat dintre noi”, a transmis FRH în mesajul de condoleanțe.

O carieră de peste cinci decenii

Activitatea lui Ion Gherhard în handbal a început în sezonul 1969-1970, la Știința Bacău, și s-a întins pe parcursul mai multor decenii, lăsând o amprentă puternică în centre importante ale handbalului feminin din România, Bacău, Râmnicu Vâlcea și Baia Mare.

De numele său se leagă unele dintre cele mai strălucite pagini din istoria clubului Chimistul Râmnicu Vâlcea: câștigarea Supercupei Europei în 1984 și a Cupei IHF în 1989. Gherhard a mai ajuns și în finale europene cu Oltchim Râmnicu Vâlcea (Cupa Cupelor) și cu HC Selmont Baia Mare (Challenge Cup).

Pe plan intern, tehnicianul a cucerit patru titluri de campion al României și cinci Cupe ale României.

„Mentor și formator de caractere"

Federația Română de Handbal l-a descris pe Ion Gherhard drept „una dintre figurile legendare ale handbalului feminin românesc și internațional", subliniind că, pentru mulți, „«Geri» a însemnat mai mult decât un antrenor: a fost mentor, formator de caractere și un reper de profesionalism, pasiune și devotament".

FRH și-a exprimat condoleanțele față de familia și apropiații fostului tehnician, precum și față de întreaga comunitate a handbalului românesc.