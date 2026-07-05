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Stiinta si tehnologie· 1 min citire

Parlamentarii discută interzicerea cărnii produse în laborator

Carne artificială

Carne artificială

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 iul. 2026, 14:04
SursăRealitatea PLUS

Carnea produsă în laborator este pe lista neagră! Parlamentarii au pe masă un proiect care prevede interzicerea comercializării acestor produse în țara noastră. Actul normativ vine și cu reguli mai stricte pentru etichetarea produselor pe bază de proteine vegetale, iar sancțiunile propuse ajung până la 150 de mii de lei.

Controversele cărnii produse în laborator. Proiect nou

Inițiatorii proiectului susțin că pentru comercializarea cărnii în laborator este nevoie de un cadru european pentru evaluarea și siguranța acestor produse. Până la acel moment, senatorii propun ca în țara noastră să fie suspendată introducerea acestor produse, iar măsura se extinde și asupra furajelor.

Parlamentarii spun că nu există studii despre efectele pe termen lung ale consumului acestor alimente.

Carnea sintetică a stârnit dezbateri aprinse la nivel mondial. Noul tip de carne vine dintr-o cantitate mică de celule colectate de la animale, care sunt apoi hrănite cu nutrienți și ulterior procesate.

Mai multe state au interzis producerea și comercializarea produselor, iar dacă proiectul aflat la Senat va fi adoptat, amenzile sunt cuprinse între 50.000și 150.000 de lei. Încălcarea regulilor privind etichetarea produselor vegetale va fi sancționată cu amenzi de până la 75.000 de lei, iar autoritățile vor retrage produsele de pe piață.

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