Parlamentarii discută interzicerea cărnii produse în laborator

Publicat 5 iul. 2026, 14:04 Sursă Realitatea PLUS

Carnea produsă în laborator este pe lista neagră! Parlamentarii au pe masă un proiect care prevede interzicerea comercializării acestor produse în țara noastră. Actul normativ vine și cu reguli mai stricte pentru etichetarea produselor pe bază de proteine vegetale, iar sancțiunile propuse ajung până la 150 de mii de lei.

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