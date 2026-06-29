VIDEO: Camera de acțiune 4K cu filmare 360° devine trendul momentului în rândul creatorilor de conținut

Publicat 29 iun. 2026, 18:35 Actualizat 29 iun. 2026, 19:44

Conținutul video scurt domină platformele sociale, iar presiunea de a publica rapid și constant crește de la lună la lună. Dacă ești pasionat de fotografie sau deja creezi video pentru YouTube, TikTok ori Instagram, știi cât de important este să surprinzi momentul din unghiul potrivit, fără să ratezi acțiunea.

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