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Stiinta si tehnologie· 1 min citire
Teorie halucinantă despre cutremurul devastator din Columbia, ce implicare ar fi avut SUA. Analiză de Ana Maria Păcuraru
Publicat14 aug. 2026, 15:20
Actualizat14 aug. 2026, 15:27
Sursămiza zilei
Cutremurul devastator din Columbia readuce în atenția publică o teorie a conspirației halucinantă, potrivit căreia seismul ar fi fost provocat de sistemul american HAARP, destinat studiului ionosferei Pământului. Informația e deja virală pe internet, chiar dacă specialiștii vin cu date care demontează propaganda mincinoasă. Jurnalistul Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru, realizatoarea "Miza zilei" a urmărit controversatul subiect.
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