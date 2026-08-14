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Stiinta si tehnologie· 1 min citire

Teorie halucinantă despre cutremurul devastator din Columbia, ce implicare ar fi avut SUA. Analiză de Ana Maria Păcuraru

Ana Maria Pacuraru
Scris deAna Maria Pacuraru
Publicat14 aug. 2026, 15:20
Actualizat14 aug. 2026, 15:27
Sursămiza zilei

Cutremurul devastator din Columbia readuce în atenția publică o teorie a conspirației halucinantă, potrivit căreia seismul ar fi fost provocat de sistemul american HAARP, destinat studiului ionosferei Pământului. Informația e deja virală pe internet, chiar dacă specialiștii vin cu date care demontează propaganda mincinoasă. Jurnalistul Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru, realizatoarea "Miza zilei" a urmărit controversatul subiect.

Programul științific civil dezvoltat în Alaska, destinat studiului ionosferei Pământului, a devenit de ani buni ținta unor teorii conspiraționiste care susțin că, de fapt, ar fi vorba despre un proiect militar american, o „armă geofizică” capabilă să provoace uragane, inundații sau cutremure.

Oamenii de știință și fizicienii au demonstrat în mod repetat teoriile fanteziste, însă conspirația a rămas populară.

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