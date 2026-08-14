Teorie halucinantă despre cutremurul devastator din Columbia, ce implicare ar fi avut SUA. Analiză de Ana Maria Păcuraru

Publicat 14 aug. 2026, 15:20 Actualizat 14 aug. 2026, 15:27 Sursă miza zilei

Cutremurul devastator din Columbia readuce în atenția publică o teorie a conspirației halucinantă, potrivit căreia seismul ar fi fost provocat de sistemul american HAARP, destinat studiului ionosferei Pământului. Informația e deja virală pe internet, chiar dacă specialiștii vin cu date care demontează propaganda mincinoasă. Jurnalistul Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru, realizatoarea "Miza zilei" a urmărit controversatul subiect.

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