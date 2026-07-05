Motivul pentru care milioane de chinezi dorm la prânz. Tradiția veche de mii de ani care continuă și astăzi

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 iul. 2026, 10:15

Somnul de după-amiază face parte din viața de zi cu zi pentru milioane de oameni din China, unde această practică are rădăcini vechi de mii de ani și continuă să fie considerată benefică atât pentru sănătate, cât și pentru randamentul fizic și intelectual. Chiar dacă ritmul de lucru este unul intens, majoritatea chinezilor încearcă să își păstreze obiceiul unei scurte sieste la prânz.

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