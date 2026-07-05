Motivul pentru care milioane de chinezi dorm la prânz. Tradiția veche de mii de ani care continuă și astăzi

Somnul de după-amiază face parte din viața de zi cu zi pentru milioane de oameni din China, unde această practică are rădăcini vechi de mii de ani și continuă să fie considerată benefică atât pentru sănătate, cât și pentru randamentul fizic și intelectual. Chiar dacă ritmul de lucru este unul intens, majoritatea chinezilor încearcă să își păstreze obiceiul unei scurte sieste la prânz.
Potrivit unui sondaj realizat de Societatea Chineză pentru Cercetarea Somnului și publicat în luna martie, aproximativ 72% dintre chinezi preferă să doarmă cel puțin 30 de minute după masa de prânz, ceea ce demonstrează că tradiția rămâne extrem de populară și în prezent.
Tradiție transmisă din generație în generație
Originea acestui obicei este legată de medicina tradițională chineză, arată South China Morning Post. Una dintre cele mai vechi lucrări medicale din lume, Huangdi Neijing (Canonul Intern al Împăratului Galben), redactată în urmă cu aproximativ două milenii, recomandă atât un somn profund pe timpul nopții, cât și o perioadă scurtă de odihnă în intervalul cuprins între orele 11:00 și 13:00.
Conform principiilor medicinei tradiționale chineze, acest moment al zilei coincide cu perioada în care energia „yang”, asociată soarelui și căldurii, atinge nivelul maxim. Se consideră că o scurtă siestă în acest interval contribuie la protejarea inimii și la refacerea organismului.
Somnul de la prânz, inspirând poeți și lideri ai Chinei
Importanța acordată odihnei de după-amiază nu s-a limitat doar la recomandările medicale. De-a lungul secolelor, numeroși poeți și cărturari chinezi au descris în operele lor liniștea și beneficiile siestei.
Printre aceștia s-au numărat Wang Anshi, care a scris despre odihna întreruptă de cântecul unei păsări, dar și Lu You, care evoca oboseala acumulată și regretul că nu se culcase mai devreme.
Mai aproape de vremurile moderne, fostul lider chinez Deng Xiaoping era cunoscut pentru faptul că nu renunța niciodată la somnul de prânz, considerându-l o parte importantă a rutinei zilnice.
Siesta continuă și în companiile moderne
Deși China este recunoscută pentru programul de lucru extrem de solicitant, cunoscut sub denumirea de „996” – 12 ore de muncă pe zi, șase zile pe săptămână – mulți angajați își rezervă totuși câteva zeci de minute pentru odihnă.
În numeroase birouri pot fi văzute paturi pliabile, saltele sau perne aduse special pentru pauza de prânz. În unele regiuni, inclusiv în provincia Shanxi, anumite firme și afaceri își suspendă temporar activitatea după-amiaza pentru ca personalul să poată beneficia de această perioadă de odihnă.
Cât ar trebui să dureze somnul de prânz
Specialiștii în medicina tradițională chineză recomandă ca siesta să nu depășească aproximativ 30 de minute, deoarece o perioadă mai lungă poate produce senzația de oboseală la trezire.
Totodată, este indicat ca odihna să nu înceapă imediat după masă și să fie evitată poziția cu capul sprijinit pe birou. Potrivit specialiștilor de la Spitalul Universității de Medicină Tradițională Chineză din Chengdu, această poziție poate afecta coloana cervicală și lombară, îngreuna respirația și reduce calitatea somnului.
Medicii recomandă, de asemenea, ca după trezire persoanele să se ridice treptat și să facă câteva mișcări ușoare pentru ca organismul să revină în mod natural la starea de activitate.
În ciuda schimbărilor sociale și a ritmului accelerat al vieții moderne, somnul de după-amiază continuă să ocupe un loc important în cultura chineză. Pentru milioane de oameni, această pauză zilnică reprezintă nu doar un moment de relaxare, ci și o tradiție veche de secole, susținută atât de medicina tradițională, cât și de experiența generațiilor care au păstrat acest obicei până în prezent.