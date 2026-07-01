Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: Ce se întâmplă când renunți la zahăr o săptămână - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 08:40

Ce se întâmplă în organism atunci când renunți la zahăr timp de o săptămână? Care sunt beneficiile, dar și provocările acestei schimbări? Află răspunsurile în ediția emisiunii „Realitatea Medicală”, cu Nicole Păcuraru.

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