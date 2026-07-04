Sechestru total în dosarul Viorel Pașca. Procurorii au indisponibilizat bunuri, conturi și proprietăți de milioane de euro

Procurorii au instituit sechestru asupra bunurilor și conturilor familiei Viorel Pașca și ale Asociației „Dumbrava Dumnezeu poartă de grijă”. Măsurile vizează despăgubiri și sume încasate în perioada 2020-2025.
Sechestru total în dosarul Viorel Pașca. Toate bunurile și conturile familiei, indisponibilizate de procurori
Procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile și imobile, precum și asupra conturilor bancare aparținând familiei Viorel Pașca și Asociației „Dumbrava Dumnezeu poartă de grijă”, în cadrul anchetei aflate în desfășurare. Totodată, în urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat toate sumele de bani identificate.
Potrivit informațiilor făcute publice, măsurile asigurătorii au fost dispuse pentru garantarea eventualelor despăgubiri civile și pentru conservarea bunurilor ce ar putea face obiectul procesului penal.
Sechestru pentru despăgubiri de 6,4 milioane de euro
Conform datelor prezentate, procurorul ar fi dispus, din oficiu, constituirea ca parte civilă pentru 128 de persoane considerate victime, stabilind daune morale în valoare de 50.000 de euro pentru fiecare, ceea ce conduce la un total de 6,4 milioane de euro.
Pentru garantarea acestei sume au fost instituite sechestre asupra bunurilor și conturilor persoanelor vizate de anchetă.
Vizată și suma de peste 13,3 milioane de lei
Pe lângă despăgubirile civile, procurorii au pus sechestru și asupra sumei de 13.319.977,47 lei, reprezentând, potrivit anchetatorilor, fondurile încasate în perioada 2020-2025 pentru găzduirea și hrănirea persoanelor vulnerabile, inclusiv bolnavi și persoane fără adăpost, care ar fi fost direcționate către familia Pașca de către autorități.
Ancheta urmărește modul în care aceste fonduri au fost utilizate și dacă există elemente care să atragă răspunderea penală a persoanelor implicate.
În dosar sunt analizate sute de cazuri
Potrivit informațiilor prezentate în dosar, la momentul perchezițiilor existau 409 persoane aflate în îngrijire, însă anchetatorii au reținut existența a 210 presupuse persoane vătămate în perioada 2020-2025. Dintre acestea, pentru 128 de persoane a fost exercitată din oficiu acțiunea civilă privind acordarea daunelor morale.
De asemenea, se susține că niciuna dintre persoanele aflate în evidențele dosarului nu se afla sub interdicție judecătorească, deși unele ar avea afecțiuni psihice.
Procurorii au invocat jurisprudența CEDO
Pentru justificarea măsurilor asigurătorii, procurorii au invocat hotărârea pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Air Canada împotriva Marii Britanii (1995), dosar care a analizat legalitatea sechestrării unei aeronave utilizate pentru transportul de droguri.
Ancheta în cazul Viorel Pașca este în desfășurare.