Sechestru total în dosarul Viorel Pașca. Procurorii au indisponibilizat bunuri, conturi și proprietăți de milioane de euro

Publicat 4 iul. 2026, 15:22 Actualizat 4 iul. 2026, 15:23

Procurorii au instituit sechestru asupra bunurilor și conturilor familiei Viorel Pașca și ale Asociației „Dumbrava Dumnezeu poartă de grijă”. Măsurile vizează despăgubiri și sume încasate în perioada 2020-2025.

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