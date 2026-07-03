Viorel Pașca, tupeu incredibil în direct. Cum a evitat întrebările

Publicat 3 iul. 2026, 20:16 Sursă Realitatea PLUS

Tupeu incredibil în cazul lui Viorel Pașca! Confruntat în direct la Realitatea PLUS cu acuzațiile din dosar, patronul azilului groazei din Bihor a evitat răspunsurile și a susținut că este nedreptățit.

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