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Social· 2 min citire
Viorel Pașca, tupeu incredibil în direct. Cum a evitat întrebările
Publicat3 iul. 2026, 20:16
SursăRealitatea PLUS
Tupeu incredibil în cazul lui Viorel Pașca! Confruntat în direct la Realitatea PLUS cu acuzațiile din dosar, patronul azilului groazei din Bihor a evitat răspunsurile și a susținut că este nedreptățit.
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