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Zid de sprijin surpat pe drumul spre Poiana Braşov, după ploile abundente. Circulaţia se desfăşoară alternativ

Poiana Brașov (foto: profimedia)

Poiana Brașov (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 19:53

Primăria Braşov a anunţat, vineri, că o porţiune de aproximativ 30 de metri din zidul de sprijin al drumului spre staţiunea Poiana Braşov s-a surpat în urma ploilor abundente din ziua precedentă. În zonă a fost constatată şi o tasare a căii de rulare, pe o lungime de 60-70 de metri.

„Din cauza ploilor abundente de ieri, o porţiune de aproximativ 30 de metri a zidului de sprijin a drumului spre staţiune s-a surpat. De asemenea, s-a constatat şi o tasare a căii de rulare, pe o lungime de 60-70 de metri, la mică distanţă de zona în care s-a surpat zidul de sprijin”, au declarat reprezentanţii Primăriei Braşov.

Zidul de sprijin s-a surpat pe o lungime de 30-35 m

În urma sesizării, primarul George Scripcaru a convocat Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU). Verificările efectuate de reprezentanţii municipalităţii au stabilit că, la km 5+800, zidul de sprijin s-a surpat pe o lungime de 30-35 de metri, afectând sensul de coborâre al drumului. La km 5+900 a fost identificată o tasare a căii de rulare pe o porţiune de 60-70 de metri.

Primarul Scripcaru a propus CLSU un set de măsuri urgente pentru punerea în siguranţă, consolidarea şi remedierea segmentelor de drum afectate, în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice. Până la finalizarea lucrărilor de consolidare, zona va fi presemnalizată şi semnalizată corespunzător, pentru a preveni producerea unor accidente.

Propunerea a fost aprobată de CLSU, astfel că în zona afectată au fost instalate balize şi un sistem de semaforizare, circulaţia desfăşurându-se alternativ, pe o singură bandă.

Autorităţile precizează că, în funcţie de rezultatele expertizei tehnice, se va decide dacă sunt necesare şi alte măsuri de restricţie, precum limitări de tonaj sau de gabarit pentru vehiculele care circulă pe acest sector de drum.

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