Capitala europeană care a reușit imposibilul: un an întreg fără niciun mort în accidente rutiere

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 18:26

În timp ce multe mari orașe europene continuă să se confrunte cu accidente grave în trafic, o capitală a reușit o performanță care până nu demult părea imposibilă. Timp de 12 luni consecutive, niciun om nu și-a pierdut viața în accidente rutiere, rezultat obținut după decenii de investiții și măsuri menite să crească siguranța pe șosele.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre accidenteaccidente rutierefinlanda