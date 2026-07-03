Capitala europeană care a reușit imposibilul: un an întreg fără niciun mort în accidente rutiere

În timp ce multe mari orașe europene continuă să se confrunte cu accidente grave în trafic, o capitală a reușit o performanță care până nu demult părea imposibilă. Timp de 12 luni consecutive, niciun om nu și-a pierdut viața în accidente rutiere, rezultat obținut după decenii de investiții și măsuri menite să crească siguranța pe șosele.
Este vorba despre Helsinki, capitala Finlandei, unde autoritățile au schimbat treptat modul în care este gândit traficul urban. Orașul, care are aproximativ 1,4 milioane de locuitori în zona metropolitană, a ajuns să fie unul dintre exemplele europene în materie de siguranță rutieră, potrivit Euronews.
Un an fără niciun deces pe șoselele capitalei
Între 2024 și 2025, Helsinki a înregistrat 12 luni consecutive fără niciun deces provocat de accidente rutiere. Diferența este cu atât mai evidentă dacă este comparată cu alte capitale europene. În aceeași perioadă, pe străzile Parisului și-au pierdut viața 31 de persoane, fie că era vorba despre șoferi, pietoni, bicicliști sau utilizatori ai altor mijloace de transport.
Rezultatele nu s-au oprit aici. Până la momentul realizării reportajului citat, capitala Finlandei acumulase încă nouă luni consecutive fără niciun accident rutier mortal.
Schimbările au început în urmă cu aproape patru decenii
Performanța nu a apărut peste noapte. Helsinki lucrează de aproape 40 de ani la transformarea infrastructurii și a regulilor de circulație pentru a reduce numărul accidentelor grave.
Autoritățile spun că succesul nu se datorează unei singure măsuri, ci unei combinații de investiții, reguli mai stricte și schimbări de comportament în trafic.
„Desigur, îmbunătățirea siguranței mediului nostru rutier este importantă. La fel de importante sunt și un comportament mai sigur al participanților la trafic, vehicule mai sigure, iar legislația sau aplicarea regulilor de circulație”, explică Roni Utriainen, inginer de trafic la Divizia de Mediu Urban a orașului Helsinki.
Acesta arată că administrația locală a redus limitele de viteză, a modernizat infrastructura destinată pietonilor și bicicliștilor, a îngustat anumite artere și a instalat numeroase camere pentru monitorizarea vitezei.
„Orașul a redus limitele de viteză, a îmbunătățit facilitățile pentru pietoni și biciclete, a îngustat drumurile și a construit amplasamente pentru camere de supraveghere a vitezei. Transportul public este foarte bun. Lucrul acesta contribuie, de asemenea, la reducerea numărului de călătorii cu mașina și a coliziunilor”, a transmis inginerul.
Investiții de zeci de milioane de euro pentru pietoni și bicicliști
În ultimele două decenii, Helsinki a direcționat sume importante către proiecte dedicate siguranței rutiere. Printre acestea se numără construirea unor tuneluri în zonele foarte aglomerate și realizarea unor poduri rezervate exclusiv pietonilor și bicicliștilor, care leagă cartierele orașului.
Specialiștii spun că efectele acestor investiții sunt vizibile inclusiv în percepția locuitorilor.
„Sentimentul general de siguranță s-a îmbunătățit destul de semnificativ în ultimul deceniu”, transmite Martti Tulenheimo, specialist șef la Federația Cicliștilor Finlandezi.
La rândul său, Matti Hirvonen, specialist în cadrul Rețelei Municipalităților Finlandeze pentru Ciclism, arată că investițiile au continuat și în ultimii ani.
„Anul trecut, Helsinki a investit aproximativ 35 de milioane de euro în infrastructura pentru biciclete și pietoni. Poate părea o sumă mare, dar reprezintă totuși doar 13% din bugetul total de investiții în trafic”, confirmă acesta.
Mașinile personale vor dispărea dintr-o parte a centrului orașului
Autoritățile nu intenționează să se oprească aici. Următorul obiectiv este reducerea și mai mare a riscurilor din trafic, inclusiv prin limitarea accesului autoturismelor în anumite zone.
Potrivit planurilor actuale, începând din 2030, mașinile personale nu vor mai avea acces pe străzile aglomerate din apropierea Gării Centrale din Helsinki.
Pasi Anteroinen, director general al Consiliului Finlandez pentru Siguranța Rutieră, spune că sprijinul populației a avut un rol esențial în adoptarea acestor măsuri.
„Problema mai mare este acceptarea publicului. Ce este acceptabil într-o țară sau într-un oraș? Care sunt așteptările noastre? Locuitorii din Helsinki au decis că își doresc străzi mai sigure”, a transmis acesta.
Limite de viteză reduse și toleranță zero pentru abateri
Una dintre cele mai importante decizii a fost adoptată în urmă cu aproximativ 20 de ani, când orașul a introdus limita maximă de 30 km/h pe numeroase străzi.
În același timp, autoritățile au promovat o politică de toleranță zero față de depășirea vitezei legale și conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor.
Respectarea regulilor este verificată permanent printr-un sistem extins de supraveghere.
„Orașul a sporit supravegherea automată. Avem 70 de camere de supraveghere automată a vitezei. Pe lângă acestea, avem controale de trafic. Limitele de viteză și nivelurile de alcool sunt supuse verificării. Desigur, toate modurile de transport sunt controlate”, explică Dennis Pasterstein, șeful operațiunilor de control al traficului din cadrul Departamentului de Poliție din Helsinki.
Pe lângă sancțiuni și controale, autoritățile au investit și în campanii de informare dedicate participanților la trafic.
„O altă acțiune importantă sunt campaniile de comunicare. Comunicăm cu diligență pe rețelele de socializare. Anul trecut, de exemplu, au existat 30 de milioane de vizualizări numai de pe conturile noastre de socializare. Aceste campanii multiplică de sute sau mii de ori vizibilitatea unei simple amenzi de circulație. Impactul asupra comportamentului la volan al oamenilor este uriaș”, a mai explicat acesta.
Obiectivul Uniunii Europene este reducerea la minimum a deceselor din trafic
Performanța înregistrată de Helsinki este în linie cu strategia „Viziunea Zero” promovată de Uniunea Europeană. Prin acest program, statele membre urmăresc ca până în anul 2050 numărul deceselor provocate de accidente rutiere să se apropie cât mai mult de zero, pornind de la principiul că atât decesele, cât și rănile grave din trafic pot fi prevenite.