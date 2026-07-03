Alertă pentru utilizatorii WhatsApp, Telegram și Signal. Hackerii ruși folosesc o metodă nouă pentru a fura conturile

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 19:38

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei campanii de phishing aflate în desfășurare, care vizează utilizatorii unor aplicații de mesagerie criptată precum WhatsApp, Telegram și Signal. Alerta vine după ce FBI și Agenția pentru Securitate Cibernetică și Infrastructură (CISA) din Statele Unite au semnalat existența acestor atacuri.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre hackeriwhatsappTelegramFSBdnsc