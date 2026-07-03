Cele cinci reguli de aur pe care trebuie să le aplici în timpul furtunilor cu descărcări electrice. Îți pot salva viața

De câteva zile, România se află sub avertizări de vreme severă, cu ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice. În acest context, specialiștii avertizează că unele gesturi aparent inofensive, precum adăpostirea sub un copac în timpul unei furtuni, pot avea consecințe tragice.
Medicul Tudor Ciuhodaru a publicat o serie de recomandări esențiale care îi pot ajuta pe oameni să se protejeze și să evite situațiile care le pot pune viața în pericol în timpul furtunilor cu descărcări electrice.
Cele cinci reguli de aur în timpul furtunilor cu descărcări electrice
”Ce să (NU) faceți în caz de furtună cu trăsnete. E alertă de ploi și vijelii în aproape toată țara.
!!!𝐑𝐨𝐦â𝐧𝐢𝐚 𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐞𝐚 𝐦𝐚𝐢 𝐦𝐚𝐫𝐞 𝐫𝐚𝐭ă 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐬𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐭𝐫ă𝐬𝐧𝐞𝐭𝐞 𝐝𝐢𝐧 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚. O profesoară a fost lovită de trăsnet pe un traseu montan (însoțea 14 copii) și este diagnosticată cu arsuri de gradul I și II la nivelul membrelor (aproximativ 30% din suprafața corpului)”, a scris doctorul urgentist Tudor Ciuhodaru pe Facebook.
Medicul a subliniat că cele cinci reguli de aur în timpul furtunilor cu descărcări electrice:
1. 𝐍𝐔 stați sub pomi sau în zonele inalte in timpul unei furtuni cu descărcări electrice. E mai bine să te uzi decât să mori!
2. 𝐍𝐔 vă întindeți direct pe pământ. Izolați-vă de sol: Așezați-vă pe obiecte izolatoare (rucsac, izopren).
3. 𝐍𝐔 stați grupați pentru a evita o ,,lovire in lanț" sau la mai puțin de 3 metri de animalele mari sau grupuri de animale (trăsnetul care a lovit un animal sau om se poate va transmite rapid la cei din apropiere). Cele mai frecvente leziuni datorate fulgerelor laterale și a curentului din pământ, care împreună duc la mai mult de 80% dintre traume. În zonele cu risc, membrii grupului trebuie să meargă la distanță de 10 - 15 metri unul de celălalt pentru a preveni rănirea simultană a tuturor.
4. 𝐍𝐔 stați în apropierea /atingeți obiecte care pot fi buni conductori (stâlpi, turnuri, bare, garduri și alte structuri metalice), nu atingeți peretii adăpostului cu mâna, capul sau umerii. 𝐍𝐔 țineți în mână bețe de trekking metalice sau alte echipamente conductoare în timpul furtunii.
5. (!!!!) În locuințe deconectați aparatura electrocasnică, televizorul sau calculatorul.
1. Verificați 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐢𝐦𝐞𝐢. Acordați primul ajutor pentru arsuri și începeți imediat manevrele de resuscitare.
2. Sunați la 112: Dacă aveți semnal, apelează serviciul de urgență. Poți folosi și aplicația Salvamont România pentru localizare GPS exactă.
3. Acordați primul ajutor pentru arsuri: Răciți zonele afectate cu apă curată și acoperiți-le cu pansament steril
4. 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐣𝐚ț𝐢 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐮𝐥 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐮𝐥𝐮𝐢: dacă furtuna nu a trecut, îndepărtați-vă de creste, stânci sau copaci înalți și așezați-vă pe vine, izolați pe rucsacuri.
De asemenea, specialistul atrage atenția că:
1.Electrizarea părului și pielea care începe să vă furnice sunt semne că sunteți într-o zonă de preicol.
2. Cele mai multe victime se adăposteau de ploaie sub pomi, adesea în rural, dar sunt și cazuri în care pacienții au fost trazniți în mașină sau în apartament.
3. În general efectul este instantaneu letal iar cei care supravițuiesc au adesea sechele grave sau traume psihice.
Și puțintică istorie:
1. Recordul mondial pentru cele mai multe leziuni cauzate de trăsnet este deținut de Roy Sullivan, un gardian al Parcului Național Shenandoah, din SUA. Între 1942 și 1977, Sullivan a fost lovit de trăsnet de 7 ori iar 8 jucători de fotbal din Peru au fost secerați în 2024 în timpul unui meci.
2. Î𝐧𝐭𝐫𝐞 𝟐𝟎 ș𝐢 𝟏𝟎𝟎 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐚𝐧𝐞 𝐬𝐮𝐧𝐭 𝐚𝐟𝐞𝐜𝐭𝐚𝐭𝐞 î𝐧 𝐟𝐢𝐞𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐭𝐫ă𝐬𝐧𝐞𝐭. Din pacate deja au fost două persoane lovite în timp ce încercau să se adăpostească de ploaie. Una dintre victime a murt. Și poate și acest deces ar fi fost evitat dacă educația pentru sănătate s-ar fi predat la școală ( așa cum prevede legea CIuhodaru).
3. Î𝐧 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞 𝐦𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐚 𝐬𝐜ă𝐳𝐮𝐭 𝐝𝐮𝐩ă 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐮𝐧𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐞 𝐝𝐞 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚ț𝐢𝐞!
(!!!) Multe dintre aceste accidente puteau fi evitate și în România dacă persoanele în cauză ar fi cunoscut și respectat câteva reguli elementare de protecție în timpul furtunii predate chiar la orele de educație pentru sănătate de la școală (proiectul meu de lege e depus în parlament).
𝐃𝐚𝐜ă 𝐬𝐮𝐧𝐭𝐞ț𝐢 𝐚𝐟𝐚𝐫ă î𝐧 𝐭𝐢𝐦𝐩𝐮𝐥 𝐮𝐧𝐞𝐢 𝐟𝐮𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢 𝐜ă𝐮𝐭𝐚ț𝐢 𝐫𝐚𝐩𝐢𝐝 𝐮𝐧 𝐬𝐩𝐚ț𝐢𝐮 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐫. Ș𝐢 𝐧𝐮 𝐢𝐞ș𝐢ț𝐢 𝐩â𝐧ă 𝐜â𝐧𝐝 𝐧𝐮 𝐦𝐚𝐢 𝐬𝐮𝐧𝐭 𝐟𝐮𝐥𝐠𝐞𝐫𝐞 ș𝐢 𝐭𝐮𝐧𝐞𝐭𝐞 𝐭𝐢𝐦𝐩 𝐝𝐞 𝟑𝟎 𝐝𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞.