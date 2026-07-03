Cele cinci reguli de aur pe care trebuie să le aplici în timpul furtunilor cu descărcări electrice. Îți pot salva viața

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 14:47

De câteva zile, România se află sub avertizări de vreme severă, cu ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice. În acest context, specialiștii avertizează că unele gesturi aparent inofensive, precum adăpostirea sub un copac în timpul unei furtuni, pot avea consecințe tragice.

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