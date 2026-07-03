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Lifestyle· 1 min citire

Salată de vinete fără maioneză. Rețeta simplă și delicioasă, perfectă pentru zilele caniculare

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 12:11

Salata de vinete fără maioneză este o variantă ușoară, gustoasă și perfectă pentru zilele călduroase. Preparată doar din vinete coapte, usturoi, ulei și puțină zeamă de lămâie, această rețetă păstrează gustul autentic al legumei și este ideală pentru cei care preferă preparatele mai sănătoase. Se pregătește rapid, cu ingrediente simple, și poate fi servită pe pâine proaspătă, alături de roșii sau ca aperitiv la orice masă.

INGREDIENTE

2 vinete mari

2-3 căție de usturoi

1/2 lămâie

1-2 linguri ulei de masline

sare, piper macinat

MOD DE PREPARARE:

Pentru început, se coc vinetele, se curăță de coajă și se pun la scurs într-o strecurătoare.

Apoi, se toacă mărunt, apoi se amestecă cu usturoiul pisat, zeama de lămâie și uleiul.

Ulterior, se condimentează cu sare și piper, după gust, și sunt gata de servit, potrivit sursei.

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