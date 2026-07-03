Salată de vinete fără maioneză. Rețeta simplă și delicioasă, perfectă pentru zilele caniculare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 12:11

Salata de vinete fără maioneză este o variantă ușoară, gustoasă și perfectă pentru zilele călduroase. Preparată doar din vinete coapte, usturoi, ulei și puțină zeamă de lămâie, această rețetă păstrează gustul autentic al legumei și este ideală pentru cei care preferă preparatele mai sănătoase. Se pregătește rapid, cu ingrediente simple, și poate fi servită pe pâine proaspătă, alături de roșii sau ca aperitiv la orice masă.

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