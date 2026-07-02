Limonadă cu pepene galben și mentă. Rețeta perfectă pentru zilele toride de vară

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 13:18

În zilele toride de vară, nimic nu se compară cu o băutură proaspătă, aromată și plină de savoare. Limonada cu pepene galben și mentă combină dulceața naturală a pepenelui, prospețimea lămâii și aroma revigorantă a mentei. Ușor de preparat și bogată în vitamine, această băutură este ideală pentru a te răcori în orice moment al zilei, fie că o savurezi pe terasă, la un grătar cu prietenii sau alături de familie.

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