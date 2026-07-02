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Lifestyle· 1 min citire
Limonadă cu pepene galben și mentă. Rețeta perfectă pentru zilele toride de vară
FOTO: Colaj Realitatea.NET
În zilele toride de vară, nimic nu se compară cu o băutură proaspătă, aromată și plină de savoare. Limonada cu pepene galben și mentă combină dulceața naturală a pepenelui, prospețimea lămâii și aroma revigorantă a mentei. Ușor de preparat și bogată în vitamine, această băutură este ideală pentru a te răcori în orice moment al zilei, fie că o savurezi pe terasă, la un grătar cu prietenii sau alături de familie.
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