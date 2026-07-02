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Lifestyle· 1 min citire

Limonadă cu pepene galben și mentă. Rețeta perfectă pentru zilele toride de vară

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 13:18

În zilele toride de vară, nimic nu se compară cu o băutură proaspătă, aromată și plină de savoare. Limonada cu pepene galben și mentă combină dulceața naturală a pepenelui, prospețimea lămâii și aroma revigorantă a mentei. Ușor de preparat și bogată în vitamine, această băutură este ideală pentru a te răcori în orice moment al zilei, fie că o savurezi pe terasă, la un grătar cu prietenii sau alături de familie.

INGREDIENTE:

3-4 felii pepene galben

4 lămâi (după gust)

2 lg miere/zahăr după gust

mentă proaspătă

1,5 l apă plată

MOD DE PREPARARE:

Taie pepenele în cuburi și pune-l în vasul unui blender încăpător. Adaugă frunzele de mentă, zeama de lămâie, mierea și apa plată, apoi mixează până obții o compoziție fină și omogenă.

Într-o carafă, pune cuburile de gheață, câteva frunze proaspete de mentă și felii de lămâie. Toarnă limonada obținută, amestecă ușor și las-o la rece până în momentul servirii.

Servește limonada bine răcită și bucură-te de o băutură răcoritoare, cu o combinație perfectă de arome și un plus de prospețime, potrivit sursei.

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