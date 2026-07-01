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Lifestyle· 2 min citire

Sirop de vișine. Rețeta simplă și delicioasă pe care bunica o pregătea pentru iarnă

FOTO: Bucataras.ro

FOTO: Bucataras.ro

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 14:15

Suntem în plin sezon al vișinelor, iar majoritatea gospodinelor profită de această perioadă pentru a-și umple cămările cu bunătăți pentru iarnă. Printre cele mai îndrăgite preparate se numără siropul de vișine, apreciat pentru aroma sa intensă și gustul dulce-acrișor. Preparat după rețeta tradițională a bunicii, acesta poate fi savurat pe tot parcursul anului, fie ca băutură răcoritoare, fie ca ingredient în diverse deserturi.

INGREDIENTE:

1 kg zahăr tos;

1 kg vișine fără sâmburi și codițe;

o lămâie;

opțional: scorțișoară, vanilie sau cuișoare.

MOD DE PREPARARE:

1. Este esențial să cureți și să speli bine vișinele înainte de a începe prepararea siropului, pentru a elimina impuritățile. Alege vișine fără semne de putrezire.

2. Adaugă peste vișine zahărul, amestecă bine și lasă la macerat timp de 12 ore.

3. Strecoară fructele macerate cu ajutorul unui tifon curat, apoi fierbe amestecul la foc mic, până dă într-un clocot. Din momentul în care a dat în clocot, mai lasă siropul pe foc timp de 10 minute.

4. La 1 kg de vișine și 1 kg de zahăr, poate să-ți iasă între 0.7 - 1 l de sirop. Astfel, ai nevoie de 4 sticle pentru sirop, 250ml. În cazul în care vrei să pregătești mai mult sirop, optează pentru sticle pentru sirop, 300ml.

5. Sterilizează sticlele și toarnă siropul în recipientele fierbinți. Ai grijă ca și siropul să fie fierbinte, pentru a nu se crăpa sticlele. Înfiletează sticlele cu dopuri etanșe și acoperă-le cu o pătură pentru a-și pierde treptat căldura.

6. După ce sticlele s-au răcit, aplică etichete pe ele, menționând data de producție și informații despre conținut, pentru a ușura identificarea și gestionarea sticlelor de sirop, potrivit sursei.

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