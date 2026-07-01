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Lifestyle· 2 min citire
Sirop de vișine. Rețeta simplă și delicioasă pe care bunica o pregătea pentru iarnă
FOTO: Bucataras.ro
Suntem în plin sezon al vișinelor, iar majoritatea gospodinelor profită de această perioadă pentru a-și umple cămările cu bunătăți pentru iarnă. Printre cele mai îndrăgite preparate se numără siropul de vișine, apreciat pentru aroma sa intensă și gustul dulce-acrișor. Preparat după rețeta tradițională a bunicii, acesta poate fi savurat pe tot parcursul anului, fie ca băutură răcoritoare, fie ca ingredient în diverse deserturi.
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